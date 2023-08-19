我的天堂城市

我的天堂城市影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.12 上映

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《我的天堂城市》於10.12 在香港上映！《我的天堂城市》由宋芸樺, 姜濤, 姚淳耀, 魏蔓, 李嘉文主演，東方新地為你整合《我的天堂城市》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《我的天堂城市》7大入場前必看重點

《我的天堂城市》重點一丨電影詳情
《我的天堂城市》重點二丨劇情簡介
《我的天堂城市》重點三丨我的天堂城市影評
《我的天堂城市》重點四丨電影預告
《我的天堂城市》重點五丨預告片段曝光
《我的天堂城市》重點六丨電影彩蛋
《我的天堂城市》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《我的天堂城市》重點一丨電影詳情

《我的天堂城市》電影詳情
名稱 我的天堂城市 (My Heavenly City)
片種 劇情
編劇
導演 俞聖儀
主演 宋芸樺, 姜濤, 姚淳耀, 魏蔓, 李嘉文
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年10月12日, Thu (公映)
我的天堂城市電影劇照
我的天堂城市 （圖片來源：我的天堂城市電影劇照）

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《我的天堂城市》重點二丨劇情簡介

我的天堂城市劇情講述我們總是想要長大、想要離開家，費盡心力，尋找自己想要的未來。卻發現，原來有你的地方，就是我的天堂城市。
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《我的天堂城市》重點三丨我的天堂城市影評

影評有待更新
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《我的天堂城市》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《我的天堂城市》重點五丨預告片段曝光

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《我的天堂城市》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有我的天堂城市彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《我的天堂城市》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：我的天堂城市電影劇照

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