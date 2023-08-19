我的天堂城市影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.12 上映
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《我的天堂城市》於10.12 在香港上映！《我的天堂城市》由宋芸樺, 姜濤, 姚淳耀, 魏蔓, 李嘉文主演，東方新地為你整合《我的天堂城市》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《我的天堂城市》7大入場前必看重點
《我的天堂城市》重點一丨電影詳情
《我的天堂城市》重點二丨劇情簡介
《我的天堂城市》重點三丨我的天堂城市影評
《我的天堂城市》重點四丨電影預告
《我的天堂城市》重點五丨預告片段曝光
《我的天堂城市》重點六丨電影彩蛋
《我的天堂城市》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《我的天堂城市》重點一丨電影詳情
|《我的天堂城市》電影詳情
|名稱
|我的天堂城市 (My Heavenly City)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|俞聖儀
|主演
|宋芸樺, 姜濤, 姚淳耀, 魏蔓, 李嘉文
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年10月12日, Thu (公映)
《我的天堂城市》重點二丨劇情簡介
我的天堂城市劇情講述我們總是想要長大、想要離開家，費盡心力，尋找自己想要的未來。卻發現，原來有你的地方，就是我的天堂城市。
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《我的天堂城市》重點三丨我的天堂城市影評
影評有待更新
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《我的天堂城市》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《我的天堂城市》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：我的天堂城市電影劇照