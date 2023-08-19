我的天堂城市影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.12 上映

《我的天堂城市》於10.12 在香港上映！《我的天堂城市》由宋芸樺, 姜濤, 姚淳耀, 魏蔓, 李嘉文主演，東方新地為你整合《我的天堂城市》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。