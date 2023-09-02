我的麻吉4個鬼影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

《我的麻吉4個鬼》於9.28 在香港上映！《我的麻吉4個鬼》由曾敬驊, 邵雨薇, 百白, 陸弈靜, 蔡嘉茵, 張再興主演，東方新地為你整合《我的麻吉4個鬼》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。