我的麻吉4個鬼

我的麻吉4個鬼影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

電影影評
東方新地

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《我的麻吉4個鬼》於9.28 在香港上映！《我的麻吉4個鬼》由曾敬驊, 邵雨薇, 百白, 陸弈靜, 蔡嘉茵, 張再興主演，東方新地為你整合《我的麻吉4個鬼》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《我的麻吉4個鬼》7大入場前必看重點

《我的麻吉4個鬼》重點一丨電影詳情
《我的麻吉4個鬼》重點二丨劇情簡介
《我的麻吉4個鬼》重點三丨我的麻吉4個鬼影評
《我的麻吉4個鬼》重點四丨電影預告
《我的麻吉4個鬼》重點五丨預告片段曝光
《我的麻吉4個鬼》重點六丨電影彩蛋
《我的麻吉4個鬼》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《我的麻吉4個鬼》重點一丨電影詳情

《我的麻吉4個鬼》電影詳情
名稱 我的麻吉4個鬼 (Hello Ghost)
片種 喜劇,劇情
編劇
導演 謝沛如
主演 曾敬驊, 邵雨薇, 百白, 陸弈靜, 蔡嘉茵, 張再興
片長 1小時44分
級別 IIA 級
語言 國語 (中文字幕)
上映 2023年9月28日, Thu (公映)
我的麻吉4個鬼電影劇照
我的麻吉4個鬼 （圖片來源：我的麻吉4個鬼電影劇照）

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《我的麻吉4個鬼》重點二丨劇情簡介

我的麻吉4個鬼劇情講述你以為人生走到絕路，卻被鬼帶上岔路… 地獄倒楣男阿緯（曾敬驊 飾）舉目無親無依無靠，老闆跑路工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰！經過發發大師「降落」指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，於是阿緯只好心不甘情不願開始一段幫鬼圓夢的超級任務。 過程中和救護員筱茵越走越近，阿緯的命運被這群鬼帶到一條全新的岔路……
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《我的麻吉4個鬼》重點三丨我的麻吉4個鬼影評

影評有待更新
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《我的麻吉4個鬼》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《我的麻吉4個鬼》重點五丨預告片段曝光

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《我的麻吉4個鬼》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有我的麻吉4個鬼彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《我的麻吉4個鬼》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：我的麻吉4個鬼電影劇照

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