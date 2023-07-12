拿破崙影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映
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《拿破崙》於11.23 在香港上映！《拿破崙》由華堅馮力士, 雲妮莎卻比主演，東方新地為你整合《拿破崙》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《拿破崙》7大入場前必看重點
《拿破崙》重點一丨電影詳情
《拿破崙》重點二丨劇情簡介
《拿破崙》重點三丨拿破崙影評
《拿破崙》重點四丨電影預告
《拿破崙》重點五丨預告片段曝光
《拿破崙》重點六丨電影彩蛋
《拿破崙》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《拿破崙》重點一丨電影詳情
|《拿破崙》電影詳情
|名稱
|拿破崙 (Napoleon)
|片種
|動作,劇情
|編劇
|—
|導演
|列尼史葛
|主演
|華堅馮力士, 雲妮莎卻比
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語
|上映
|2023年11月23日, Thu (公映)
《拿破崙》重點二丨劇情簡介
拿破崙劇情講述拿破崙，憑藉驕人軍事才智，征戰連勝令他雄心滿溢；但他與一生摯愛 — 約瑟芬的轟烈愛情變幻莫測⋯⋯透過連場浩瀚戰役，探視拿破崙的政治謀略，見證這位不敗雄獅的性情與野心！
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《拿破崙》重點三丨拿破崙影評
影評有待更新
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《拿破崙》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《拿破崙》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：拿破崙電影劇照