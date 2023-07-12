拿破崙

拿破崙影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映

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東方新地

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《拿破崙》於11.23 在香港上映！《拿破崙》由華堅馮力士, 雲妮莎卻比主演，東方新地為你整合《拿破崙》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《拿破崙》7大入場前必看重點

《拿破崙》重點一丨電影詳情
《拿破崙》重點二丨劇情簡介
《拿破崙》重點三丨拿破崙影評
《拿破崙》重點四丨電影預告
《拿破崙》重點五丨預告片段曝光
《拿破崙》重點六丨電影彩蛋
《拿破崙》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《拿破崙》重點一丨電影詳情

《拿破崙》電影詳情
名稱 拿破崙 (Napoleon)
片種 動作,劇情
編劇
導演 列尼史葛
主演 華堅馮力士, 雲妮莎卻比
片長 待定
級別 待定
語言 英語
上映 2023年11月23日, Thu (公映)
拿破崙電影劇照
拿破崙 （圖片來源：拿破崙電影劇照）

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《拿破崙》重點二丨劇情簡介

拿破崙劇情講述拿破崙，憑藉驕人軍事才智，征戰連勝令他雄心滿溢；但他與一生摯愛 — 約瑟芬的轟烈愛情變幻莫測⋯⋯透過連場浩瀚戰役，探視拿破崙的政治謀略，見證這位不敗雄獅的性情與野心！
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《拿破崙》重點三丨拿破崙影評

影評有待更新
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《拿破崙》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《拿破崙》重點五丨預告片段曝光

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《拿破崙》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有拿破崙彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《拿破崙》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：拿破崙電影劇照

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