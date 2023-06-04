掃毒3：人在天涯｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.27 上映
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《掃毒3：人在天涯》於7.27 在香港上映！《掃毒3：人在天涯》由古天樂, 劉青雲, 郭富城主演，東方新地為你整合《掃毒3：人在天涯》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《掃毒3：人在天涯》5大入場前必看重點
《掃毒3：人在天涯》重點一丨電影詳情
《掃毒3：人在天涯》重點二丨劇情簡介
《掃毒3：人在天涯》重點三丨影評
《掃毒3：人在天涯》重點四丨預告
《掃毒3：人在天涯》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《掃毒3：人在天涯》重點一丨電影詳情
|《掃毒3：人在天涯》電影詳情
|名稱
|掃毒3：人在天涯 (The White Storm 3)
|片種
|動作,犯罪
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|古天樂, 劉青雲, 郭富城
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年7月27日, Thu (公映)
《掃毒3：人在天涯》重點二丨劇情簡介
毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外與兩人建立了過命交情，三人情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方查處後帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。此刻，是敵是友，一片茫然。
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《掃毒3：人在天涯》重點三丨影評
影評有待更新
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《掃毒3：人在天涯》重點四丨預告
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《掃毒3：人在天涯》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：掃毒3：人在天涯電影劇照