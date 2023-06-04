掃毒3：人在天涯｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.27 上映

《掃毒3：人在天涯》於7.27 在香港上映！《掃毒3：人在天涯》由古天樂, 劉青雲, 郭富城主演，東方新地為你整合《掃毒3：人在天涯》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。