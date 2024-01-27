排球少年!!垃圾場的決戰

排球少年!!垃圾場的決戰影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.11 上映

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東方新地

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《排球少年!!垃圾場的決戰》於4.11 在香港上映！東方新地為你整合《排球少年!!垃圾場的決戰》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《排球少年!!垃圾場的決戰》7大入場前必看重點

《排球少年!!垃圾場的決戰》重點一丨電影詳情
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點二丨劇情簡介
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點三丨排球少年!!垃圾場的決戰影評
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點四丨電影預告
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點五丨預告片段曝光
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點六丨電影彩蛋
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《排球少年!!垃圾場的決戰》重點一丨電影詳情

《排球少年!!垃圾場的決戰》電影詳情
名稱 排球少年!!垃圾場的決戰
片種 動畫
編劇 滿仲勸
導演 滿仲勸
主演
片長 1小時25分
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2024年4月11日, Thu (公映)
排球少年!!垃圾場的決戰電影劇照
排球少年!!垃圾場的決戰 （圖片來源：排球少年!!垃圾場的決戰電影劇照）

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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點二丨劇情簡介

排球少年!!垃圾場的決戰劇情講述劇情簡介有待更新
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點三丨排球少年!!垃圾場的決戰影評

影評有待更新
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點五丨預告片段曝光

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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有排球少年!!垃圾場的決戰彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：排球少年!!垃圾場的決戰電影劇照

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