排球少年!!垃圾場的決戰影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.11 上映
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《排球少年!!垃圾場的決戰》於4.11 在香港上映！東方新地為你整合《排球少年!!垃圾場的決戰》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《排球少年!!垃圾場的決戰》7大入場前必看重點
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點一丨電影詳情
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點二丨劇情簡介
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點三丨排球少年!!垃圾場的決戰影評
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點四丨電影預告
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點五丨預告片段曝光
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點六丨電影彩蛋
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點一丨電影詳情
|《排球少年!!垃圾場的決戰》電影詳情
|名稱
|排球少年!!垃圾場的決戰
|片種
|動畫
|編劇
|滿仲勸
|導演
|滿仲勸
|主演
|—
|片長
|1小時25分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2024年4月11日, Thu (公映)
《排球少年!!垃圾場的決戰》重點二丨劇情簡介
排球少年!!垃圾場的決戰劇情講述劇情簡介有待更新
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影評有待更新
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《排球少年!!垃圾場的決戰》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：排球少年!!垃圾場的決戰電影劇照