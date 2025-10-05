接駁靈聲2影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.16上映
廣告
接駁靈聲2影評｜《接駁靈聲2》於10.16在香港上映！東方新地為你整合《接駁靈聲2》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
接駁靈聲2影評｜入場前7大必看劇情
《接駁靈聲2》必看一丨電影詳情
《接駁靈聲2》必看二丨劇情簡介
《接駁靈聲2》必看三丨《接駁靈聲2》影評
《接駁靈聲2》必看四丨電影預告
《接駁靈聲2》必看五丨預告片段曝光
《接駁靈聲2》必看六丨電影彩蛋
《接駁靈聲2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《接駁靈聲2》必看一丨電影詳情
|《接駁靈聲2》電影詳情
|名稱
|接駁靈聲2 (Black Phone 2)
|片種
|驚慄,恐怖
|編劇
|—
|導演
|史葛迪歷克遜
|主演
|伊雲鶴基,瑪森泰晤士,瑪德蓮麥嘉,迪文畢治爾,米基莫拉,謝拉米戴維斯
|片長
|2小時
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年10月16日, Thu (公映)
《接駁靈聲2》必看二丨劇情簡介
四年前，13歲的芬尼從綁架者手中逃脫，成為唯一倖存者。然而，真正的邪惡從未真正死去……那部象徵死亡的黑色電話竟在深夜再度響起！飾演駭人反派擄童犯「The Grabber 」的奧斯卡提名型男伊雲鶴基重磅回歸，向芬尼展開復仇，更將魔掌伸向芬尼的妹妹——15歲的桂。桂在夢境不斷接到黑色電話的來電，更目睹三名男孩在Alpine Lake冬令營被追殺的恐怖幻象。為了揭開謎團，他們在暴風雪中潛入這個營地，卻發現這裡的每一寸積雪都埋藏著尖叫，更揭開了 The Grabber與他們家族歷史之間的驚人交集。這時，化身成惡靈回來報仇的捉魂人已變得更强大……
《接駁靈聲2》必看三丨接駁靈聲2影評
影評有待更新
回到目錄
《接駁靈聲2》必看四丨電影預告
接駁靈聲2預告講述2022年全球恐怖片票房黑馬《接駁靈聲》狂掃1.6億美元，2024年最毛骨悚然續作強勢來襲！由環球影業與Blumhouse聯手再掀恐怖新高度，原班鬼才導演史葛迪歷克遜攜手奧斯卡提名團隊延續了首集的緊繃心理驚悚，更將恐懼提升至全新層次！
回到目錄
《接駁靈聲2》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《接駁靈聲2》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有接駁靈聲2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《接駁靈聲2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看接駁靈聲2上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：接駁靈聲2電影劇照