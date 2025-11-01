換乘真愛

換乘真愛影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.27上映

電影影評
東方新地編輯部

《換乘真愛》於11.27在香港上映！

換乘真愛影評｜入場前7大必看劇情

《換乘真愛》必看一丨電影詳情
《換乘真愛》必看二丨劇情簡介
《換乘真愛》必看三丨《換乘真愛》影評
《換乘真愛》必看四丨電影預告
《換乘真愛》必看五丨預告片段曝光
《換乘真愛》必看六丨電影彩蛋
《換乘真愛》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《換乘真愛》必看一丨電影詳情

《換乘真愛》電影詳情
名稱 換乘真愛 (Eternity)
片種 愛情,奇幻,喜劇
編劇
導演 大衛費恩
主演 伊莉莎伯奧遜,米爾斯泰勒,哥倫杜納
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2025年11月27日, Thu (公映)

換乘真愛
換乘真愛（圖片來源：換乘真愛電影劇照)

《換乘真愛》必看二丨劇情簡介

萊利（米爾斯泰勒 飾）和祖恩（伊莉莎伯奧遜 飾）是一對相伴多年的老夫老妻，兩人先後離世，來到死後世界的「永生交叉點」。好消息是他們回復青春靚樣，但必須在七日內決定去哪裡度過永生。萊利本身坐定粒六，打算與祖恩繼續愛多八十萬年，點知祖恩早逝的首任老公路克（哥倫杜納 飾）忽然彈入，原來他在「永生交叉點」等了祖恩一輩子，只為了在永生與她再續前緣。上一位遺憾愛不夠，下一位相依到白頭，死後的愛唔只一萬年，「左右為男」的祖恩應該點樣揀？
《換乘真愛》必看三丨換乘真愛影評

影評有待更新
《換乘真愛》必看四丨電影預告

換乘真愛預告講述話就話「愛是永恆」，但如果永恆指的不只一生一世，更不只一萬年，你又會點樣揀？作為近年獨立電影信心保證的A24製作公司，今次玩轉奇幻，炮製天堂愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），兩男一女大玩死後三角戀，為的只是挑選真愛共度死後人生，過程不單爭風呷醋，甚至玩埋「獨家試愛」！？《復仇者聯盟》（The Avengers）系列伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）米爾斯泰勒（Miles Teller）及《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）哥倫杜納（Callum Turner），走入死後世界三人行。兩任死鬼老公就在她眼前，一個等她一生，一個陪她一世，「左右為男」的戀愛終極抉擇，即將於大銀幕真情剖白！

《換乘真愛》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《換乘真愛》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有換乘真愛彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《換乘真愛》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看換乘真愛上映時間、場-次及預售情況：

