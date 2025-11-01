換乘真愛影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.27上映
|《換乘真愛》電影詳情
|名稱
|換乘真愛 (Eternity)
|片種
|愛情,奇幻,喜劇
|編劇
|—
|導演
|大衛費恩
|主演
|伊莉莎伯奧遜,米爾斯泰勒,哥倫杜納
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年11月27日, Thu (公映)
萊利（米爾斯泰勒 飾）和祖恩（伊莉莎伯奧遜 飾）是一對相伴多年的老夫老妻，兩人先後離世，來到死後世界的「永生交叉點」。好消息是他們回復青春靚樣，但必須在七日內決定去哪裡度過永生。萊利本身坐定粒六，打算與祖恩繼續愛多八十萬年，點知祖恩早逝的首任老公路克（哥倫杜納 飾）忽然彈入，原來他在「永生交叉點」等了祖恩一輩子，只為了在永生與她再續前緣。上一位遺憾愛不夠，下一位相依到白頭，死後的愛唔只一萬年，「左右為男」的祖恩應該點樣揀？
換乘真愛預告講述話就話「愛是永恆」，但如果永恆指的不只一生一世，更不只一萬年，你又會點樣揀？作為近年獨立電影信心保證的A24製作公司，今次玩轉奇幻，炮製天堂愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），兩男一女大玩死後三角戀，為的只是挑選真愛共度死後人生，過程不單爭風呷醋，甚至玩埋「獨家試愛」！？《復仇者聯盟》（The Avengers）系列伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）米爾斯泰勒（Miles Teller）及《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）哥倫杜納（Callum Turner），走入死後世界三人行。兩任死鬼老公就在她眼前，一個等她一生，一個陪她一世，「左右為男」的戀愛終極抉擇，即將於大銀幕真情剖白！
