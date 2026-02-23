揭密日影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！6.11上映
揭密日影評｜《揭密日》於6.11在香港上映！東方新地為你整合《揭密日》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
揭密日影評｜入場前7大必看劇情
《揭密日》必看一丨電影詳情
《揭密日》必看二丨劇情簡介
《揭密日》必看三丨《揭密日》影評
《揭密日》必看四丨電影預告
《揭密日》必看五丨預告片段曝光
《揭密日》必看六丨電影彩蛋
《揭密日》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《揭密日》電影詳情
|名稱
|揭密日 (Disclosure Day)
|片種
|科幻,懸疑
|編劇
|大衛哥普
|導演
|史提芬史匹堡
|主演
|艾美莉賓特
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年6月11日, Thu (公映)
《揭密日》必看二丨劇情簡介
當外星生命的存在突然被證實，並以全球直播的方式向全人類揭露時，世界瞬間陷入前所未有的混亂與恐慌。氣象學家（艾美莉賓特 飾）意外捲入這場世紀事件的核心。在恐懼、懷疑與求知慾交織下，人類將如何應對「我們並不孤單」的事實？
《揭密日》必看三丨揭密日影評
影評有待更新
《揭密日》必看四丨電影預告
預告有待更新
《揭密日》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《揭密日》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有揭密日彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《揭密日》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看揭密日上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：揭密日電影劇照