揭密日

揭密日影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！6.11上映

電影影評
東方新地編輯部

揭密日影評｜《揭密日》於6.11在香港上映！東方新地為你整合《揭密日》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

揭密日影評｜入場前7大必看劇情

《揭密日》必看一丨電影詳情
《揭密日》必看二丨劇情簡介
《揭密日》必看三丨《揭密日》影評
《揭密日》必看四丨電影預告
《揭密日》必看五丨預告片段曝光
《揭密日》必看六丨電影彩蛋
《揭密日》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《揭密日》必看一丨電影詳情

《揭密日》電影詳情
名稱 揭密日 (Disclosure Day)
片種 科幻,懸疑
編劇 大衛哥普
導演 史提芬史匹堡
主演 艾美莉賓特
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年6月11日, Thu (公映)

揭密日
揭密日（圖片來源：揭密日電影劇照)

《揭密日》必看二丨劇情簡介

當外星生命的存在突然被證實，並以全球直播的方式向全人類揭露時，世界瞬間陷入前所未有的混亂與恐慌。氣象學家（艾美莉賓特 飾）意外捲入這場世紀事件的核心。在恐懼、懷疑與求知慾交織下，人類將如何應對「我們並不孤單」的事實？
《揭密日》必看三丨揭密日影評

影評有待更新
《揭密日》必看四丨電影預告

預告有待更新
《揭密日》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

《揭密日》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有揭密日彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《揭密日》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看揭密日上映時間、場-次及預售情況：

