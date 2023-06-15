教父冇限耆影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.15 上映
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《教父冇限耆》於6.15 在香港上映！《教父冇限耆》由斯巴頓馬尼卡高, 羅拔迪尼路主演，東方新地為你整合《教父冇限耆》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《教父冇限耆》7大入場前必看重點
《教父冇限耆》重點一丨電影詳情
《教父冇限耆》重點二丨劇情簡介
《教父冇限耆》重點三丨教父冇限耆影評
《教父冇限耆》重點四丨電影預告
《教父冇限耆》重點五丨預告片段曝光
《教父冇限耆》重點六丨電影彩蛋
《教父冇限耆》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《教父冇限耆》重點一丨電影詳情
|《教父冇限耆》電影詳情
|名稱
|教父冇限耆 (About My Father)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|蘿拉特魯索
|主演
|斯巴頓馬尼卡高, 羅拔迪尼路
|片長
|1小時30分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月15日, Thu (公映)
《教父冇限耆》重點二丨劇情簡介
教父冇限耆劇情講述廿四孝老豆沙寶（羅拔迪尼路 飾）一直將自己做人嗰套，灌輸俾阿仔斯巴頓（斯巴頓馬尼卡高 飾），可惜「仔大仔世界，越大越變壞」！斯巴頓結識富二代女友後，嫌草根老豆太過失禮；但為咗求婚，被逼帶住火羅爸見未來親家。斯巴頓為避免尷尬，決定落力調教老豆，點知沙寶依然失晒控：佢同超豪親家唔止生活習慣撞到啪啪聲，兩父子仲搞出連串火羅爆大鑊！到底係爸爸太火羅，抑或阿仔要求多多，呢場超瘋癲見親家之旅，究竟點收科？
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《教父冇限耆》重點三丨教父冇限耆影評
觀眾總評分：6.1/10影評有待更新
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《教父冇限耆》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《教父冇限耆》重點五丨預告片段曝光
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《教父冇限耆》重點六｜電影彩蛋
《教父冇限耆》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《教父冇限耆》劇情大綱是什麼？
《教父冇限耆》描述廿四孝老豆沙寶（羅拔迪尼路 飾）…詳情請看
《教父冇限耆》演員角色包括誰？
《教父冇限耆》演員角色包括斯巴頓馬尼卡高, …詳情請看
圖片來源：教父冇限耆電影劇照