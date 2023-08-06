新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》7大入場前必看重點
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點一丨電影詳情
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點二丨劇情簡介
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點三丨新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)影評
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點四丨電影預告
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點五丨預告片段曝光
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點六丨電影彩蛋
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點一丨電影詳情
|《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》電影詳情
|名稱
|新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|大根仁
|主演
|配音：陳湛文, 鍾雪瑩
|片長
|1小時45分
|級別
|待定
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月6日, Sun (優先場)
2023年8月10日, Thu (公映)
《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)》重點二丨劇情簡介
新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～ (粵語版)劇情講述40年前，大預言家諾齊丹馬士嘅鄰居．魯齊丹馬士留低咗一個預言：「喺 20 同 23 並列嘅年份，天空將會降下一道黑暗之光，以及一道小小白光。而擁有強大力量嘅黑暗之光，將會為世界帶嚟巨大嘅災難！」 時至2023年夏天，預言提及嘅光芒真係出現！等緊晚飯嘅小新被白光擊中，只要屁股用力，玩具便立即漂浮空中。而被黑暗之光所擊中嘅，竟然係生活非常不如意、運仔黑過墨斗嘅青年——非理谷充。慘到震嘅佢一夜間變成暗黑超能力者，決定用呢股力量向世界報復！ 希望毀滅世界嘅 非理谷 VS 自由奔放無厘頭嘅 新之助，超能力大決戰即將揭幕！
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