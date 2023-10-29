新活日常影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《新活日常》於1.25 在香港上映！《新活日常》由役所廣司, 柄本時生, 中野有紗, 三浦友和主演，東方新地為你整合《新活日常》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《新活日常》7大入場前必看重點
《新活日常》重點一丨電影詳情
《新活日常》重點二丨劇情簡介
《新活日常》重點三丨新活日常影評
《新活日常》重點四丨電影預告
《新活日常》重點五丨預告片段曝光
《新活日常》重點六丨電影彩蛋
《新活日常》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《新活日常》重點一丨電影詳情
|《新活日常》電影詳情
|名稱
|新活日常 (Perfect Days)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|雲溫達斯
|主演
|役所廣司, 柄本時生, 中野有紗, 三浦友和
|片長
|2小時4分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《新活日常》重點二丨劇情簡介
新活日常劇情講述劇情簡介有待更新
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《新活日常》重點三丨新活日常影評
影評有待更新
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《新活日常》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《新活日常》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：新活日常電影劇照