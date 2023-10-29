新活日常

新活日常影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

電影影評
東方新地
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《新活日常》於1.25 在香港上映！《新活日常》由役所廣司, 柄本時生, 中野有紗, 三浦友和主演，東方新地為你整合《新活日常》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《新活日常》7大入場前必看重點

《新活日常》重點一丨電影詳情
《新活日常》重點二丨劇情簡介
《新活日常》重點三丨新活日常影評
《新活日常》重點四丨電影預告
《新活日常》重點五丨預告片段曝光
《新活日常》重點六丨電影彩蛋
《新活日常》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《新活日常》重點一丨電影詳情

《新活日常》電影詳情
名稱 新活日常 (Perfect Days)
片種
編劇
導演 雲溫達斯
主演 役所廣司, 柄本時生, 中野有紗, 三浦友和
片長 2小時4分
級別 IIA 級
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2024年1月25日, Thu (公映)
新活日常電影劇照
新活日常 （圖片來源：新活日常電影劇照）

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《新活日常》重點二丨劇情簡介

新活日常劇情講述劇情簡介有待更新
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《新活日常》重點三丨新活日常影評

影評有待更新
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《新活日常》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《新活日常》重點五丨預告片段曝光

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《新活日常》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有新活日常彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《新活日常》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：新活日常電影劇照

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