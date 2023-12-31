新聞守護者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.31 上映
《新聞守護者》7大入場前必看重點
《新聞守護者》重點一丨電影詳情
《新聞守護者》重點二丨劇情簡介
《新聞守護者》重點三丨新聞守護者影評
《新聞守護者》重點四丨電影預告
《新聞守護者》重點五丨預告片段曝光
《新聞守護者》重點六丨電影彩蛋
《新聞守護者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《新聞守護者》重點一丨電影詳情
|《新聞守護者》電影詳情
|名稱
|新聞守護者 (Mr. Jones)
|片種
|傳記,劇情,驚慄
|編劇
|Andrea Chalupa
|導演
|安格尼茲卡賀蘭
|主演
|占士諾頓, 雲妮莎卻比, 彼得賽斯嘉
|片長
|1小時59分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年12月31日, Sun (重映)
2020年10月8日, Thu (公映)
《新聞守護者》重點二丨劇情簡介
新聞守護者劇情講述1933年，充滿抱負的年輕威爾斯記者加雷士鍾斯（占士諾頓飾）成為首位登上希特拉專屬飛機作採訪的外國記者，因而聲名大噪。鍾斯在擔任英國首相大衛勞萊喬治的外交顧問同時，亦努力尋找下一個新聞故事，希望一展抱負。恰逢其時，蘇聯「烏托邦」鋪天蓋地的報導引起了鍾斯的注意，並對史太林究竟如何為蘇聯快速現代化提供資金感到好奇。 卸任官職後，鍾斯決定前往莫斯科，希望親自訪問史太林。鍾斯在莫斯科遇上英國女記者艾達布祿士（雲妮莎卻比飾），艾達向他透露史太林政權如何在背後粗暴地打壓真相。同時，關於政府造成人為饑荒的消息不脛而走，更被蘇聯列為敏感機密。鍾斯設法避開當局的封鎖，秘密前往烏克蘭。在當地他親眼目擊了人為大饑荒的暴行 – 所有糧食被售往海外，以換取蘇聯工業化所需的資金；數百萬人民則被遺棄當地，餓殍遍地。 鍾斯在被捕及驅逐出境後，回到倫敦後發表文章，報導他目睹的種種駭人境況。然而，在克里姆林宮的壓力下，所有駐莫斯科的西方記者均一致否認發生饑荒，當中更包括普立茲得獎記者華特杜蘭迪（彼得賽斯嘉飾）。死亡威脅逐步迫近下，鍾斯不得不為真相而戰。鍾斯同時與年輕作家喬治奧威爾分享了他的所見所聞⋯⋯啟發奧威爾創作著名反極權寓言小說《動物農莊》。
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《新聞守護者》重點三丨新聞守護者影評
觀眾總評分：6.9/10影評有待更新
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《新聞守護者》重點四丨電影預告
新聞守護者預告講述奧斯卡金像獎提名導演安格尼茲卡賀蘭（《歐洲，歐洲》《獵肉者鄙》《無光歲月》）將英國記者加雷士鍾斯不為人知的故事搬上大銀幕。
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