日掛中天影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.8上映
|《日掛中天》電影詳情
|名稱
|日掛中天 (The Sun Rises On Us All )
|片種
|劇情
|編劇
|韓念錦, 蔡尚君
|導演
|蔡尚君
|主演
|辛芷蕾,張頌文,馮紹峰
|片長
|2小時11分
|級別
|IIB 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2025年11月8日, Sat (公映)
美雲本以為已將那段不堪回首的往事徹底埋葬，開始了新的生活。然而，命運卻讓她與為她頂罪而入獄的前男友葆樹意外重逢。葆樹的出現，如同在她看似平靜的湖面投下一顆巨石，徹底粉碎了她努力維繫的脆弱平衡。她極力逃避的罪惡感與一個始終縈繞心頭的疑問，再次赤裸地攤在陽光下：我們究竟能否真正做到原諒？無論是原諒他人，還是原諒自己？
日掛中天預告講述心債、人情、因果，總是中國文學的經典主題。常言「一人做事一人當」，假如一人做事，由另一人當，刻意干擾因果禍福的報應輪迴，罪孽卻可能更深一重，因為除了本來的「果」，還要加上被頂罪的人的悔疚。人與人之間互相虧欠，造成再難以梳理的債業。導演蔡尚君認為「犧牲是善，卻又橫生索求，善念成為瞋惡；舉刀是惡，卻又是向善的決絕，是為抹掉罪的印記。善惡一體，人性駁雜多義。」在殘酷的成人世界裡，好人總是難當，所以即使只是為了身邊的人，也想當一次好人；葆樹以為今次犧牲了，愛人必定領教，以愛回報。可惜事與願違，放監後美雲已有別的愛人，自己卻身患絕症。葆樹又可以怪誰？而美雲亦深感罪疚，開始照顧葆樹的起居，慢慢墮進萬劫不復的漩渦，誰也走不出來。蔡尚君以獨特的鏡頭語言，探討罪孽、贖罪與寬恕的永恆命題，以其一貫克制冷峻的鏡頭語言，細膩鋪陳角色內心複雜而洶湧的情感世界。辛芷蕾繼劇集《如懿傳》及《繁花》後再創演藝事業高峰，成為繼鞏俐和葉德嫻後第三位華人獲得威尼斯影展「最佳女主角」。遇上陷入道德死結的高難度角色，她對美雲一角壓抑又具有爆發性、努力掙扎卻又帶一絲頹廢和哀愁演繹打動一眾威尼斯影展的評審。辛芷蕾表示「不能用二元的『好』或『壞』來定義美雲這個角色，她充滿人性的複雜和生命的灼痛感。被往事拖累、現實中掙扎、渴望解脫卻無法真正放下，她的悲劇點源自於在這條『向前看』的路上，被『過去』死死地拖住。」辛芷蕾認為美雲和葆樹的關係既非愛，也非恨，是一種扭曲又痛苦的共生，每一次靠近都揭開一道從未癒合的傷疤。蔡尚君導演以獨特的鏡頭語言，探討罪孽、贖罪與寬恕的永恆命題；電影在國際影展期間已獲高度評價，將於11月8日起在香港正式上映。故事講述美雲（辛芷蕾 飾）與曾經為她頂罪入獄的前男友葆樹意外重逢，平靜生活從此掀起波瀾。這段無法逃避的過去，迫使兩人直面內心最深處的掙扎⋯⋯蔡尚君導演以其一貫克制冷峻的鏡頭語言，細膩鋪陳角色內心複雜而洶湧的情感世界。《日掛中天》並非一部追求戲劇性衝突的電影，而是以沉靜卻充滿力量的敘事，層層剝開「罪惡」與「共犯」的核心主題。影片引領觀眾跟隨美雲與葆樹的腳步，深入一場關於贖罪的心靈之旅，進行一次令人不安的自我審視與面對。每一個畫面、每一句對白，都彷彿在向觀眾提問：若你置身其中，將如何抉擇？導演蔡尚君在《日掛中天》想探討的不只是一個過去的故事，更是過去如何成為我們現在的一部分。它關於記憶的重負，以及我們在尋求解脫時，必須直視的那些內心幽暗角落。」作為銀獅獎得主的最新作品，《日掛中天》自籌備以來便備受國際電影界期待。作品延續了蔡導對社會邊緣人及人性深度的關懷，以其獨特的作者風格和深刻的人文思考，勢將成為影壇一部不容忽視的藝術電影佳作。
立即查看日掛中天上映時間、場-次及預售情況：