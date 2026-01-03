日租家庭影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.13上映
日租家庭影評｜《日租家庭》於2.13在香港上映！東方新地為你整合《日租家庭》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
日租家庭影評｜入場前7大必看劇情
《日租家庭》必看一丨電影詳情
《日租家庭》必看二丨劇情簡介
《日租家庭》必看三丨《日租家庭》影評
《日租家庭》必看四丨電影預告
《日租家庭》必看五丨預告片段曝光
《日租家庭》必看六丨電影彩蛋
《日租家庭》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《日租家庭》必看一丨電影詳情
|《日租家庭》電影詳情
|名稱
|日租家庭 (Rental Family)
|片種
|劇情,喜劇
|編劇
|宮崎光代
|導演
|宮崎光代
|主演
|布蘭登費雪,平岳大,山本真理,柄本明
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2026年2月13日, Fri (公映)
《日租家庭》必看二丨劇情簡介
以現代東京為背景，長年在日本打拼的美籍演員菲利普，始終等不到真正的舞台。直到某天，他接到一份「奇特的工作」：加入「日租家庭」服務，受雇去扮演別人的父母、手足、伴侶、摯友——成為別人生命裡短暫卻重要的那個位置一開始，他只是為了生活接下工作；但隨著一次次走進客戶的日常，他逐漸建立起真摯的情感連結，也在道德與現實的複雜之間，重新理解「家」的意義：有時候，人真正需要的不是完美的關係，而是有人願意靠近、願意留下。
《日租家庭》必看三丨日租家庭影評
影評有待更新
《日租家庭》必看四丨電影預告
預告有待更新
《日租家庭》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《日租家庭》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有日租家庭彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《日租家庭》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看日租家庭上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：日租家庭電影劇照