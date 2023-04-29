日麗｜4.30 上映優先場、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《日麗》於4.30 在香港上映！Sundaykiss為你整合《日麗》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《日麗》電影詳情
|名稱
|日麗 (Aftersun)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|莎樂韋絲
|主演
|保羅麥斯卡, 法蘭琪哥利奧, 詩莉亞羅森荷
|片長
|1小時41分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語、土耳其語、西班牙語 (中英文字幕)
|上映
|2023年4月30日, Sun (優先場)
2023年5月11日, Thu (公映)
《日麗》丨劇情簡介
某個夏天，11歲的蘇菲正步入敏感又懵懂的青春期，與離異的父親卡林同遊土耳其，慶祝他的31歲生日。父女如朋友般玩樂相處，珍惜彼此作伴的時光。「我想你知道，長大後不論遇到甚麼人、甚麼事，去甚麼派對，都可以告訴我。」卡林對蘇菲說。 短暫的假期過去，父女同遊的記憶，就此埋葬於土耳其。直至20年後，蘇菲將與父親當年度假拍下的錄像倒帶，才看懂陽光底下的父親，在她看不見的角落逐漸被陰霾淹沒。
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