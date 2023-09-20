旺卡

旺卡影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.7 上映

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《旺卡》於12.7 在香港上映！《旺卡》由添麥菲查洛美, 卡拉蓮恩, 基根米高奇, 彼特臣祖瑟夫, 麥特斯, 馬修貝恩頓, 莎莉賀堅絲主演，東方新地為你整合《旺卡》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《旺卡》7大入場前必看重點

《旺卡》重點一丨電影詳情
《旺卡》重點二丨劇情簡介
《旺卡》重點三丨旺卡影評
《旺卡》重點四丨電影預告
《旺卡》重點五丨預告片段曝光
《旺卡》重點六丨電影彩蛋
《旺卡》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《旺卡》重點一丨電影詳情

《旺卡》電影詳情
名稱 旺卡 (Wonka)
片種 冒險,喜劇
編劇 西蒙芬納比, 保羅京
導演 保羅京
主演 添麥菲查洛美, 卡拉蓮恩, 基根米高奇, 彼特臣祖瑟夫, 麥特斯, 馬修貝恩頓, 莎莉賀堅絲
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中英文字幕)
上映 2023年12月7日, Thu (公映)
旺卡電影劇照
旺卡 （圖片來源：旺卡電影劇照）

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《旺卡》重點二丨劇情簡介

旺卡劇情講述劇情簡介有待更新
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《旺卡》重點三丨旺卡影評

影評有待更新
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《旺卡》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《旺卡》重點五丨預告片段曝光

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《旺卡》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有旺卡彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《旺卡》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：旺卡電影劇照

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