旺卡影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.7 上映

《旺卡》於12.7 在香港上映！《旺卡》由添麥菲查洛美, 卡拉蓮恩, 基根米高奇, 彼特臣祖瑟夫, 麥特斯, 馬修貝恩頓, 莎莉賀堅絲主演，東方新地為你整合《旺卡》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。