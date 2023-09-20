旺卡影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.7 上映
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《旺卡》於12.7 在香港上映！《旺卡》由添麥菲查洛美, 卡拉蓮恩, 基根米高奇, 彼特臣祖瑟夫, 麥特斯, 馬修貝恩頓, 莎莉賀堅絲主演，東方新地為你整合《旺卡》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《旺卡》7大入場前必看重點
《旺卡》重點一丨電影詳情
《旺卡》重點二丨劇情簡介
《旺卡》重點三丨旺卡影評
《旺卡》重點四丨電影預告
《旺卡》重點五丨預告片段曝光
《旺卡》重點六丨電影彩蛋
《旺卡》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《旺卡》重點一丨電影詳情
|《旺卡》電影詳情
|名稱
|旺卡 (Wonka)
|片種
|冒險,喜劇
|編劇
|西蒙芬納比, 保羅京
|導演
|保羅京
|主演
|添麥菲查洛美, 卡拉蓮恩, 基根米高奇, 彼特臣祖瑟夫, 麥特斯, 馬修貝恩頓, 莎莉賀堅絲
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年12月7日, Thu (公映)
《旺卡》重點二丨劇情簡介
旺卡劇情講述劇情簡介有待更新
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《旺卡》重點三丨旺卡影評
影評有待更新
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《旺卡》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《旺卡》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：旺卡電影劇照