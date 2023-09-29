旺角卡門影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.29 上映
《旺角卡門》7大入場前必看重點
《旺角卡門》重點一丨電影詳情
《旺角卡門》重點二丨劇情簡介
《旺角卡門》重點三丨旺角卡門影評
《旺角卡門》重點四丨電影預告
《旺角卡門》重點五丨預告片段曝光
《旺角卡門》重點六丨電影彩蛋
《旺角卡門》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《旺角卡門》重點一丨電影詳情
|《旺角卡門》電影詳情
|名稱
|旺角卡門 (As Tears Go By)
|片種
|劇情
|編劇
|王家衛
|導演
|王家衛
|主演
|劉德華, 張曼玉, 張學友, 萬梓良
|片長
|1小時39分
|級別
|III 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月29日, Fri (重映)
《旺角卡門》重點二丨劇情簡介
旺角卡門劇情講述華與烏蠅為旺角某黑幫嘍囉，華對江湖生涯早萌倦意，但烏蠅卻一直夢想有朝一日能當大哥。一天華之表妹阿娥從離島來到市區表哥的家暫住數天，二人情愫暗生。但華因為要照顧烏蠅，對娥拋置之腦後，娥黯然離開。烏蠅為了揚名立萬接了幫會殺人任務，華要出手相助被拒。
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《旺角卡門》重點三丨旺角卡門影評
觀眾總評分：7/10
這套戲已經有33年,,但係翻.做一樣好看,盼望著多間戲院上映咁就最好百看不厭,希望大家能夠多多捧場
★★★★★★★★★☆9/10
《旺角卡門》重點四丨電影預告
旺角卡門預告講述《旺角卡門》是王家衛執導的第一部電影，憑著獨特的影像風格及鏡頭調度，鋒芒初露即已獲得不少影評及戲迷的賞識。電影由三位當時得令的人氣偶像：#劉德華、張曼玉及張學友領銜主演，幕後更有張叔平擔任美術指導，以及劉偉強負責攝影；台前幕後的組合堪稱不可多得。劉德華及張曼玉放下偶像包袱，大放異彩，演技備受肯定；而張學友飾演的黑幫古惑仔「烏蠅」，在電影中的對白，如：「吔屎啦你！」、「寧願做一日英雄，都唔想做一世烏蠅！」等，更絕對是最為人朗朗上口的香港電影金句。 1988年《旺角卡門》首度公映，叫好叫座之餘，入圍第25屆金馬獎及第8屆香港電影金像獎共12項提名，最終贏得香港電影金像獎「最佳美術指導」和「最佳男配角」兩項殊榮。除了在影壇取得閃亮成績，片中的主題曲及多首插曲，包括：劉德華《痴心錯付》、林憶蓮《激情》、王傑《忘了你忘了我》及《你是我胸口永遠的痛》、樂隊BLUE JEANS的《豈有此理》等，皆是膾炙人口的金曲，完美烘托出電影中熾烈的情感氛圍。
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