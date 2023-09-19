星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映

《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》於10.5 在香港上映！《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》由諸星堇, 田所梓, 大橋彩香, 黑澤朋世, 沼倉愛美, 三村優奈, 瀬戸麻沙美, 安野希世乃, 壽美菜子, 下地紫野, 和久井優, 石川由依主演，東方新地為你整合《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。