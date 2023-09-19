星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映
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《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》於10.5 在香港上映！《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》由諸星堇, 田所梓, 大橋彩香, 黑澤朋世, 沼倉愛美, 三村優奈, 瀬戸麻沙美, 安野希世乃, 壽美菜子, 下地紫野, 和久井優, 石川由依主演，東方新地為你整合《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》7大入場前必看重點
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點一丨電影詳情
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點二丨劇情簡介
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點三丨星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY影評
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點四丨電影預告
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點五丨預告片段曝光
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點六丨電影彩蛋
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點一丨電影詳情
|《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》電影詳情
|名稱
|星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|木村隆一
|主演
|諸星堇, 田所梓, 大橋彩香, 黑澤朋世, 沼倉愛美, 三村優奈, 瀬戸麻沙美, 安野希世乃, 壽美菜子, 下地紫野, 和久井優, 石川由依
|片長
|1小時12分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月5日, Thu (公映)
《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點二丨劇情簡介
星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY劇情講述星光學院高中三年級的小莓、小葵和小蘭開始思考半年後即將畢業的事情。即使畢業了，偶像活動也會繼續。 然而，畢業也是一個轉折點。小莓她們仔細思考著今後自己要走什麼樣的路。並要開始踏出了未來的新步調。除了畢業LIVE舞台上的演出之外，“邁向未來的STARWAY”也要持續下去。不管等待著的是什麼樣的未知夢想，只要沿著這條路走就沒問題了。
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《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點三丨星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY影評
影評有待更新
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《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：星夢學園 10th Story 邁向未來的STARWAY電影劇照