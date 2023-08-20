星聲夢裡人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.20 上映
《星聲夢裡人》7大入場前必看重點
《星聲夢裡人》重點一丨電影詳情
《星聲夢裡人》重點二丨劇情簡介
《星聲夢裡人》重點三丨星聲夢裡人影評
《星聲夢裡人》重點四丨電影預告
《星聲夢裡人》重點五丨預告片段曝光
《星聲夢裡人》重點六丨電影彩蛋
《星聲夢裡人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《星聲夢裡人》重點一丨電影詳情
|《星聲夢裡人》電影詳情
|名稱
|星聲夢裡人 (La La Land)
|片種
|喜劇,愛情,音樂
|編劇
|—
|導演
|戴米恩查素
|主演
|賴恩高斯寧, 愛瑪史東, J.K.西蒙斯
|片長
|2小時8分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月20日, Sun (重映)
2017年1月26日, Thu (公映)
《星聲夢裡人》重點二丨劇情簡介
星聲夢裡人劇情講述薩巴斯安(賴恩高斯寧 飾)與美亞(愛瑪史東 飾)在洛杉磯繁囂都市中相遇，紛擾擠塞的高速公路正正是他們處於人生樽頸位的寫照。在這個星夢之城，二人卻在追求著無法達成的夢：爵士樂手薩巴斯安想在21世紀喚醒人們對傳統爵士樂的關注；夢想成為演員的美亞只是希望能夠成功完成一次試鏡。迷失星途的他們沒想到這次邂逅，會牽引著彼此向夢想躍進一大步，走向聲色光影的璀璨世界。他們尋找快樂，但同時也要面對熱情與夢想帶來的痛……
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《星聲夢裡人》重點三丨星聲夢裡人影評
觀眾總評分：8/10
現實很殘酷，夢境很美好，而電影正是發夢的好地方。
★★★★★★★★★☆9/10
《星聲夢裡人》重點四丨電影預告
星聲夢裡人預告講述《星聲夢裡人》(La La Land)是《鼓動真我》(Whiplash)金像提名編導戴米恩查素 (Damien Chazelle)的最新作品，亦是第73屆威尼斯影展開幕電影。電影在第73屆金球獎中破歷屆紀錄勇奪七項大獎，當中包括音樂及喜劇類最佳電影及最佳男、女主角，更獲得英國電影和電視藝術學院大獎十一項提名。同時勇奪多倫多國際電影節最受觀眾歡迎大獎、第22屆美國影評人之選大獎頒獎禮(Critics’ Choice Awards) 八項大獎、第24屆漢普敦國際影展(Hamptons International Film Festival) 觀眾票選獎等多個國際獎項，廣獲全球好評。金像提名影星賴恩高斯寧(Ryan Gosling)和愛瑪史東(Emma Stone)繼《反黑暴隊》及《滾搞了愛情》後第三度合作，聯同《鼓動真我》金像男配角J.K.西蒙斯(J. K. Simmons)，透過華麗歌舞譜出浪漫愛情故事，以歌聲頌唱電影經典情懷、以舞蹈編出追夢者的尋夢軌跡，是一封寫給洛杉磯星夢之城的動人情書，將愛與希望帶回大銀幕，以音樂劇的方式令電影變成美夢一場。
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