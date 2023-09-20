星願奇緣

星願奇緣影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.21 上映

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《星願奇緣》於12.21 在香港上映！東方新地為你整合《星願奇緣》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《星願奇緣》7大入場前必看重點

《星願奇緣》重點一丨電影詳情
《星願奇緣》重點二丨劇情簡介
《星願奇緣》重點三丨星願奇緣影評
《星願奇緣》重點四丨電影預告
《星願奇緣》重點五丨預告片段曝光
《星願奇緣》重點六丨電影彩蛋
《星願奇緣》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《星願奇緣》重點一丨電影詳情

《星願奇緣》電影詳情
名稱 星願奇緣 (WISH)
片種 動畫
編劇
導演 基斯畢克, 芳韋娜辛泰
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中英文字幕)
上映 2023年12月21日, Thu (公映)
星願奇緣電影劇照
星願奇緣 （圖片來源：星願奇緣電影劇照）

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《星願奇緣》重點二丨劇情簡介

星願奇緣劇情講述向天誠心許願，願望必定成真！華特迪士尼動畫製作室100週年，由《魔雪奇緣》系列 (Frozen) 及《奇幻魔法屋》(Encanto) 金像班底精心打造全新原創重頭鉅製《WISH》。來自奇幻王國Rosas的Asha，樂觀開朗、機智聰明。當她的族群陷入前所未有的危機時，Asha向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴，一起展開一場「願望成真」大歷險！
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《星願奇緣》重點三丨星願奇緣影評

影評有待更新
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《星願奇緣》重點四丨電影預告

星願奇緣預告講述為慶祝華特迪士尼動畫製作室100週年，《魔雪奇緣》系列 (Frozen) 及《奇幻魔法屋》 (Encanto) 金像班底精心打造全新原創重頭鉅製《WISH》。以願望為主題，靈感正是源於多年來大家心愛的一眾迪士尼角色，都是由發自內心的願望，推動他們勇往直前追逐不可能的夢想。《WISH》將會帶大家親身體驗「誠心許願」如何成就宇宙間最神奇的力量！ 迪士尼《WISH》首支預告今日登場，一開首映入眼簾的是夢幻的半島風景，17歲少女Asha與寵物小山羊華倫天奴在這片夢想之地上，正準備將願望交給擁有神奇力量的邪惡國王King Magnifico。在穿梭在這片領土期間，Asha的願望召喚了一顆從天而降，擁有無限宇宙能量的Star。而小山羊華倫天奴更因嚐了Star灑降的神奇粉末，而獲得說話的能力。預告更節錄了聲演女主角Asha 的金像女星亞莉安娜狄寶絲 (Ariana DeBose) 演唱的全新歌曲《The Wish》，這是Julia Michaels及Benjamin Rice為動畫所創作的幾首新曲之一。 《WISH》講述主角Asha為了拯救族群，向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴，一起展開一場「願望成真」大歷險！當勇敢的人類遇上來自星星的魔法，神奇的事情就會發生！延續迪士尼一貫的魔幻風格，以有趣的故事和角色、震撼視覺的頂尖CG、賞心悅目的場景和服飾，加上難忘的歌曲，相信大人細路都會睇得開心，找到各自的星願。 原裝英語版更請來《西城故事》(West Side Story) 金像女星亞莉安娜狄寶絲 (Ariana DeBose) 聲演女主角Asha，以及荷里活型男基斯派恩 (Chris Pine) 聲演國王King Magnifico，好戲之人肯定會令角色更加活靈活現。 由《魔雪奇緣》系列金像導演基斯畢克 (Chris Buck) 聯同《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon) 創作人芳韋娜辛泰 (Fawn Veerasunthorn) 執導的全新音樂喜劇迪士尼《WISH》，帶領觀眾走進位於伊比利亞半島的夢幻之地Rosas。導演基斯畢克透露：「故事的女主角Asha住在被稱為願望王國的Rosas，人們從四面八方慕名而來，將他們的願望交給承諾能夠實現最深切渴望的神奇國王King Magnifico。但是，只有他能夠決定哪些願望會在何時實現。」 另一位導演芳韋娜辛泰補充：「在迪士尼動畫的100年歷史之中，我們受到許多標誌性的電影所啟發，尤其是擁有夢想以及有一種渴望能將其實現的力量與信念的故事。我們十分慶幸能夠以《WISH》的故事與人物來向這些經典致敬。」
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《星願奇緣》重點五丨預告片段曝光

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《星願奇緣》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有星願奇緣彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《星願奇緣》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：星願奇緣電影劇照

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