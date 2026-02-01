曼克頓影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.1上映
廣告
曼克頓影評｜《曼克頓》於2.1在香港上映！東方新地為你整合《曼克頓》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
曼克頓影評｜入場前7大必看劇情
《曼克頓》必看一丨電影詳情
《曼克頓》必看二丨劇情簡介
《曼克頓》必看三丨《曼克頓》影評
《曼克頓》必看四丨電影預告
《曼克頓》必看五丨預告片段曝光
《曼克頓》必看六丨電影彩蛋
《曼克頓》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《曼克頓》必看一丨電影詳情
|《曼克頓》電影詳情
|名稱
|曼克頓 (Manhattan)
|片種
|愛情,喜劇
|編劇
|活地阿倫
|導演
|活地阿倫
|主演
|活地阿倫,戴安基頓,梅麗史翠普
|片長
|1小時36分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月1日, Sun (重映)1979年4月25日, Wed (公映)
《曼克頓》必看二丨劇情簡介
年過四十的喜劇作家剛與妻子離婚，就得知她要出書，將兩人的過往生活公告全世界，因此困擾不已卻束手無策。另一邊，正在和17 歲女生交往的他，卻不可自拔地戀上好友的情婦；就在此時，女生提出要去倫敦留學，他才忽然意識到她的純真……最後這幾段關係究竟會何去何從？看似雜亂的情感關係，不但沒被污名化，反而潤色了紐約，讓它成為了最浪漫的城市。被推選為「史上最浪漫的喜劇之一」。
回到目錄
《曼克頓》必看三丨曼克頓影評
影評有待更新
回到目錄
《曼克頓》必看四丨電影預告
曼克頓預告講述活地亞倫在《曼克頓》延續他一貫特色，透過他自己飾演的絮絮不休神經質小男人，訴說對都市人感情關係的看法，以及對紐約的情意結。生活在曼克頓的中年電視喜劇作家，婚姻事業兩失意。他在17歲的小女友和好友情婦之間拉扯，不知道自己想要什麼。那邊廂，他的前妻與同性戀人共賦同居，更打算出書公告他們婚姻如何失敗。曼克頓橋華燈初上，美麗景色下是一段段複雜關係，城市裡充滿無法解決自身問題的人。不少影評人都認為，《曼克頓》處理愛情題材之餘，對人性和情感亦有細膩的掌握。比起活地亞倫之前的作品，《曼克頓》幽默如一卻有更深刻的批判，手法更趨圓熟。活地亞倫曾稱，這故事講的是美國的文化衰敗︰人與人之間越來越難建立關係，人越來越難有誠信，也越來越難愛上別人。
《曼克頓》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《曼克頓》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有曼克頓彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《曼克頓》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看曼克頓上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：曼克頓電影劇照