曼達洛人與古古影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.21上映
《曼達洛人與古古》必看一丨電影詳情
|《曼達洛人與古古》電影詳情
|名稱
|曼達洛人與古古 (The Mandalorian and Grogu)
|片種
|動作,科幻
|編劇
|—
|導演
|莊法來奧
|主演
|貝哲羅柏斯卡,薛歌妮韋花,謝洛美亞倫韋特
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年5月21日, Thu (公映)
《曼達洛人與古古》必看二丨劇情簡介
萌爆古古首登大銀幕！星球大戰重金打造全新鉅製《曼達洛人與古古》由兩大人氣主角曼達洛人（貝哲羅柏斯卡 飾演）與古古勇闖遙遠銀河，展開全新驚險刺激的歷險之旅，正邪大戰一觸即發！
《曼達洛人與古古》必看三丨曼達洛人與古古影評
影評有待更新
《曼達洛人與古古》必看四丨電影預告
曼達洛人與古古預告講述This is the way! 殿堂級經典《星球大戰》全新一章《曼達洛人與古古》由《鐵甲奇俠》導演莊法來奧（Jon Favreau）執導，延續口碑大熱劇集《曼達洛人》（TheMandalorian）非一般「父子」的驚險刺激歷險，勇闖遙遠銀河！《曼達洛人》重金打造精彩特效，媲美電製鉅製，成為《星球大戰》系列最受歡迎劇集之一，還贏得15座艾美獎，就連曼達洛人甸乍連（Din Djarin）與古古（Grogu）兩大主角也人氣急升成為最新寵兒，圈粉無數！導演莊法來奧不單是《曼達洛人》系列的創作人，更是《星球大戰》的忠粉：「我喜歡拍攝星戰球大之父佐治盧卡斯（George Lucas）所創造的精彩世界為背景的故事。能夠將曼達洛人和古古的故事搬上大銀幕，實在令我感到極之興奮！」莊不但擅於拍攝震撼畫面的龐大製作，而且娛樂性、溫情兼備，絕對是執導《曼達洛人與古古》的最佳人選！《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four： First Steps） 貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）亦會回歸角色，他曾因甸乍連一角被封為「網民爹哋」，人氣高企。此外，《阿凡達》金像提名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），以及神級美劇《大熊餐廳》（The Bear）艾美視帝謝洛美亞倫韋特（Jeremy Allen White）也重磅加盟。《曼達洛人與古古》當然還有不少機械角色與巨型武器，連場激戰一發不可收拾，誓將震撼大銀幕，IMAX巨幕版與不同格式必定是觀眾首選！
《曼達洛人與古古》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《曼達洛人與古古》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有曼達洛人與古古彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《曼達洛人與古古》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看曼達洛人與古古上映時間、場-次及預售情況：