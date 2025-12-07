曼達洛人與古古

曼達洛人與古古影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.21上映

電影影評
東方新地編輯部

曼達洛人與古古影評｜《曼達洛人與古古》於5.21在香港上映！東方新地為你整合《曼達洛人與古古》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

曼達洛人與古古影評｜入場前7大必看劇情

《曼達洛人與古古》必看一丨電影詳情
《曼達洛人與古古》必看二丨劇情簡介
《曼達洛人與古古》必看三丨《曼達洛人與古古》影評
《曼達洛人與古古》必看四丨電影預告
《曼達洛人與古古》必看五丨預告片段曝光
《曼達洛人與古古》必看六丨電影彩蛋
《曼達洛人與古古》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《曼達洛人與古古》必看一丨電影詳情

《曼達洛人與古古》電影詳情
名稱 曼達洛人與古古 (The Mandalorian and Grogu)
片種 動作,科幻
編劇
導演 莊法來奧
主演 貝哲羅柏斯卡,薛歌妮韋花,謝洛美亞倫韋特
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年5月21日, Thu (公映)

曼達洛人與古古
曼達洛人與古古（圖片來源：曼達洛人與古古電影劇照)

《曼達洛人與古古》必看二丨劇情簡介

萌爆古古首登大銀幕！星球大戰重金打造全新鉅製《曼達洛人與古古》由兩大人氣主角曼達洛人（貝哲羅柏斯卡 飾演）與古古勇闖遙遠銀河，展開全新驚險刺激的歷險之旅，正邪大戰一觸即發！
《曼達洛人與古古》必看三丨曼達洛人與古古影評

影評有待更新
《曼達洛人與古古》必看四丨電影預告

曼達洛人與古古預告講述This is the way! 殿堂級經典《星球大戰》全新一章《曼達洛人與古古》由《鐵甲奇俠》導演莊法來奧（Jon Favreau）執導，延續口碑大熱劇集《曼達洛人》（TheMandalorian）非一般「父子」的驚險刺激歷險，勇闖遙遠銀河！《曼達洛人》重金打造精彩特效，媲美電製鉅製，成為《星球大戰》系列最受歡迎劇集之一，還贏得15座艾美獎，就連曼達洛人甸乍連（Din Djarin）與古古（Grogu）兩大主角也人氣急升成為最新寵兒，圈粉無數！導演莊法來奧不單是《曼達洛人》系列的創作人，更是《星球大戰》的忠粉：「我喜歡拍攝星戰球大之父佐治盧卡斯（George Lucas）所創造的精彩世界為背景的故事。能夠將曼達洛人和古古的故事搬上大銀幕，實在令我感到極之興奮！」莊不但擅於拍攝震撼畫面的龐大製作，而且娛樂性、溫情兼備，絕對是執導《曼達洛人與古古》的最佳人選！《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four： First Steps） 貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）亦會回歸角色，他曾因甸乍連一角被封為「網民爹哋」，人氣高企。此外，《阿凡達》金像提名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），以及神級美劇《大熊餐廳》（The Bear）艾美視帝謝洛美亞倫韋特（Jeremy Allen White）也重磅加盟。《曼達洛人與古古》當然還有不少機械角色與巨型武器，連場激戰一發不可收拾，誓將震撼大銀幕，IMAX巨幕版與不同格式必定是觀眾首選！

《曼達洛人與古古》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《曼達洛人與古古》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有曼達洛人與古古彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《曼達洛人與古古》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看曼達洛人與古古上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：曼達洛人與古古電影劇照

