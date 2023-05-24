月之圓缺｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映
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《月之圓缺》於6.22 在香港上映！東方新地為你整合《月之圓缺》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《月之圓缺》5大入場前必看重點
《月之圓缺》重點一丨電影詳情
《月之圓缺》重點二丨劇情簡介
《月之圓缺》重點三丨影評
《月之圓缺》重點四丨預告
《月之圓缺》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《月之圓缺》重點一丨電影詳情
|《月之圓缺》電影詳情
|名稱
|月之圓缺 (Phases of the Moon)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|2小時8分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2023年6月22日, Thu (公映)
《月之圓缺》重點二丨劇情簡介
小山內堅（大泉洋飾演）與愛妻梢（柴崎幸飾演）過著一帆風順的生活，卻因為一場交通事故，讓他失去了梢與女兒琉璃。一位自稱三角哲彥（目黑蓮飾演）的神秘男子，在這時找上沉浸於悲痛之中的小山內，並透露一位名叫琉璃的女性，曾在意外當天找上素未謀面的他。就在小山內感到震驚的當下，三角娓娓道出另一位同名為瑠璃、也是他女友的故事…。三位琉璃，誰是死去的女兒？誰是死去的妻子？誰又是死去的戀人？她們彼此相異，卻又如此相似。一段跨越數十年，稍縱即逝卻不被世間允許的愛戀物語，即將真相大白…。
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《月之圓缺》重點三丨影評
影評有待更新
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《月之圓缺》重點四丨預告
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《月之圓缺》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：月之圓缺電影劇照