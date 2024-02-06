月光之下

月光之下影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.29 上映

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《月光之下》於2.29 在香港上映！《月光之下》由宮澤理惠, 小田切讓, 二階堂富美, 磯村勇斗主演，東方新地為你整合《月光之下》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《月光之下》7大入場前必看重點

《月光之下》重點一丨電影詳情
《月光之下》重點二丨劇情簡介
《月光之下》重點三丨月光之下影評
《月光之下》重點四丨電影預告
《月光之下》重點五丨預告片段曝光
《月光之下》重點六丨電影彩蛋
《月光之下》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《月光之下》重點一丨電影詳情

《月光之下》電影詳情
名稱 月光之下 (The Moon)
片種
編劇
導演 石井裕也
主演 宮澤理惠, 小田切讓, 二階堂富美, 磯村勇斗
片長 2小時24分
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2024年2月29日, Thu (公映)
月光之下電影劇照
月光之下 （圖片來源：月光之下電影劇照）

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《月光之下》重點二丨劇情簡介

月光之下劇情講述曾是知名作家的堂島洋子 (宮澤理惠 飾)，如今卻寫不出任何東西。為了家計，她進入重度智能障礙者療養設施就職。洋子在這裡認識了認真的同事陽子 (二階堂富美 飾)，與洋子名字讀法一樣的陽子，也想成為一名作家，但參加比賽卻屢屢受挫；在這裡還有開朗的同事阿聖 (磯村勇斗 飾)，會製作紙話劇娛樂身障者們……但是這間療養院卻沒有那麼單純，洋子發現，部份療養院職員竟然霸凌身障人士，甚至療養院院長也不聞不問……洋子逐漸預感到，最不祥的狀況即將發生。
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《月光之下》重點三丨月光之下影評

影評有待更新
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《月光之下》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《月光之下》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《月光之下》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有月光之下彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《月光之下》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：月光之下電影劇照

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