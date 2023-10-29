望月影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.6 上映
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《望月》於11.6 在香港上映！《望月》由李麗珍, 李靖筠, 陳湛文, 李芯駖主演，東方新地為你整合《望月》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《望月》7大入場前必看重點
《望月》重點一丨電影詳情
《望月》重點二丨劇情簡介
《望月》重點三丨望月影評
《望月》重點四丨電影預告
《望月》重點五丨預告片段曝光
《望月》重點六丨電影彩蛋
《望月》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《望月》重點一丨電影詳情
|《望月》電影詳情
|名稱
|望月 (Once In A Blue Moon)
|片種
|粵語 (中英文字幕)
|編劇
|—
|導演
|羅耀輝
|主演
|李麗珍, 李靖筠, 陳湛文, 李芯駖
|片長
|1小時44分
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年11月6日, Mon (公映)
《望月》重點二丨劇情簡介
望月劇情講述父親在美珍小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親、大哥和她。一家三口表面和睦相處，但每個人心中都各有秘密。美珍在便利店卑微地工作，每日受經理的氣，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；大哥生意不順，與妻子分居，卻在家人面前假裝恩愛；母親為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。人有悲歡離合，他們終會意識到，相聚一刻就是最大幸福。導演羅耀輝在2016年備受好評的《幸運是我》後，再度刻劃人與人之間的細膩情感，交出這部有笑有淚的溫情小品。
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《望月》重點三丨望月影評
影評有待更新
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《望月》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《望月》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《望月》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有望月彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《望月》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：望月電影劇照