未緣情歌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映
未緣情歌影評｜《未緣情歌》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《未緣情歌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《未緣情歌》必看一丨電影詳情
|《未緣情歌》電影詳情
|名稱
|未緣情歌 (Love Song)
|片種
|IIA
|編劇
|—
|導演
|維拉奇通吉拉
|主演
|森琦溫,向井康二
|片長
|1小時58分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月29日, Thu (公映)
《未緣情歌》必看二丨劇情簡介
總是過分正經、有著嚴謹潔癖的靦腆研究員壯太從未交過女友，某日突然接到外派泰國的工作機會。本來興趣缺缺，卻在得知學生時期的暗戀對象也在曼谷那刻，決定邁出勇敢一步。攝影師小海是校園中的風雲男孩，總在天台彈著吉他，卻在某日不告而別，成了壯太心中永遠的謎。睽違六年的命定重逢、悸動依舊，但苦戀的痛楚卻將壯太一點點吞噬，那首「未完的情歌」承載著他們之間的密語，還有小海道不出口的真心……。
《未緣情歌》必看三丨未緣情歌影評
影評有待更新
《未緣情歌》必看四丨電影預告
未緣情歌預告講述人氣BL泰劇《只因我們天生一對》導演大銀幕操刀日泰合製話題新作，邀來《一級玩家》日籍緬甸人氣演員森崎溫，和偶像團體Snow Man日泰混血成員向井康二攜手演繹青梅竹馬，輾轉東京和曼谷，橫跨曖昧揪心的悸動與期盼，共譜一段純真的雙向愛戀。
《未緣情歌》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《未緣情歌》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有未緣情歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《未緣情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看未緣情歌上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：未緣情歌電影劇照