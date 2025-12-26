末世綠洲2 : 絕地遷徙影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.8上映
|《末世綠洲2 : 絕地遷徙》電影詳情
|名稱
|末世綠洲2 : 絕地遷徙 (Greenland 2: Migration)
|片種
|災難,動作,劇情
|編劇
|—
|導演
|里羅曼華夫
|主演
|謝拉畢拿,莫蓮娜芭卡琳,盧文格芬
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月8日, Thu (公映)
五年前，彗星「奇勒」忽然撞擊地球，全球遭受毀滅性破壞，77億人僅餘少數人僥倖生還。尊、愛麗和兒子尼敦（謝拉畢拿、莫蓮娜芭卡琳、盧文格芬 飾）一家三口及時逃至格陵蘭，卻沒想到這才是災難開端…五年後，在地下避難所苟延殘喘的他們，不但要面對末日後的輻射風暴來襲及缺糧等問題，更因基地遭受極端天災摧毀，而被迫再一次逃難！尊一家從格陵蘭橫越大海到歐洲，穿越滿目瘡痍的末日世界，克服重重危機，只為尋找安身的「希望之地」…在絕望籠罩之下，人類還能如何頑抗？
影評有待更新
末世綠洲2 : 絕地遷徙預告講述《白宮淪陷》謝拉畢拿 ×《死侍》莫蓮娜芭卡琳天降彗星，全球恐慌，原本以為世界末日，沒想到只是災難開端…！2026年首部災難動作鉅獻《末世綠洲2：絕地遷徙》（Greenland 2: Migration）延續首集故事，講述彗星撞地球之後，人類如何在接踵而來的災難當中，尋找一線生機。《殺神John Wick》（John Wick）系列動作娛樂監製貝索伊雲尼克（Basil Iwanyk）繼續領軍，《末世綠洲》（Greenland）鐵三角再度攜手：《白宮淪陷》（Olympus Has Fallen）動作巨星謝拉畢拿（Gerald Butler），聯同《死侍》（Deadpool）性感女神莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin），加上《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）金球獎最佳男主角提名的天才童星盧文格芬（Roman Griffin Davis），一家人賭上性命，奔向末日過後的唯一淨土；《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）賣座導演里羅曼華夫（Ric Roman Waugh）回歸執導，呈獻飽經浩劫之後，震懾人心的一章！電影末日世界逼近現實亂局《末世綠洲》首集於2020年上映，當時全球正值疫情肆虐，無數人被奪走寶貴的健康以至生命，至親良朋被迫承受生離死別之苦。疫情最嚴峻的三年間，數百萬人不幸離世，各國的社會及經濟皆遭受史無前例的重創，甚至有人形容當時局勢儼如世界末日…五年過後，雖然疫情不再，但全球仍然面臨重重危機：經濟大衰退、戰事頻繁、國際局勢緊張、天災不斷，還有2025年的末日預言…世界當前境況，竟與今集《末世綠洲2》中主角的困境如出一轍。身陷亂局，各種威脅逼近，到底人類還能如何尋獲希望並自救？或許《末世綠洲2》將為我們帶來啟示。
預告有待更新
現時暫未有末世綠洲2 : 絕地遷徙彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
