末日聖母號影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.19上映
末日聖母號影評｜《末日聖母號》於3.19在香港上映！東方新地為你整合《末日聖母號》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
末日聖母號影評｜入場前7大必看劇情
《末日聖母號》必看一丨電影詳情
《末日聖母號》必看二丨劇情簡介
《末日聖母號》必看三丨《末日聖母號》影評
《末日聖母號》必看四丨電影預告
《末日聖母號》必看五丨預告片段曝光
《末日聖母號》必看六丨電影彩蛋
《末日聖母號》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《末日聖母號》必看一丨電影詳情
|《末日聖母號》電影詳情
|名稱
|末日聖母號 (Project Hail Mary)
|片種
|動作,科幻
|編劇
|—
|導演
|系列 菲力羅德,基斯杜化米勒
|主演
|賴恩高斯寧,姍迪許娜
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月19日, Thu (公映)
《末日聖母號》必看二丨劇情簡介
科學老師Ryland Grace（賴恩高斯寧 飾）在一艘距離地球數光年遠的太空船上醒來，隨着記憶慢慢逐漸恢復，佢先至知道大鑊！原來太陽就快玩完，而佢竟然是人類最後希望？！為了破解令太陽熄機之謎，他必須用盡畢生科學知識、非傳統諗頭，誓死拯救地球。不過估唔到喺呢趟孤獨太空之旅，竟然識到個意想不到嘅拍檔⋯⋯
《末日聖母號》必看三丨末日聖母號影評
《末日聖母號》必看四丨電影預告
《末日聖母號》必看五丨預告片段曝光
《末日聖母號》必看六｜電影彩蛋
《末日聖母號》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看末日聖母號上映時間、場-次及預售情況：
