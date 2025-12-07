末日聖母號

末日聖母號影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.19上映

電影影評
東方新地編輯部

末日聖母號影評｜《末日聖母號》於3.19在香港上映！

末日聖母號影評｜入場前7大必看劇情

《末日聖母號》必看一丨電影詳情
《末日聖母號》必看二丨劇情簡介
《末日聖母號》必看三丨《末日聖母號》影評
《末日聖母號》必看四丨電影預告
《末日聖母號》必看五丨預告片段曝光
《末日聖母號》必看六丨電影彩蛋
《末日聖母號》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《末日聖母號》必看一丨電影詳情

《末日聖母號》電影詳情
名稱 末日聖母號 (Project Hail Mary)
片種 動作,科幻
編劇
導演 系列 菲力羅德,基斯杜化米勒
主演 賴恩高斯寧,姍迪許娜
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年3月19日, Thu (公映)

末日聖母號
末日聖母號（圖片來源：末日聖母號電影劇照)

《末日聖母號》必看二丨劇情簡介

科學老師Ryland Grace（賴恩高斯寧 飾）在一艘距離地球數光年遠的太空船上醒來，隨着記憶慢慢逐漸恢復，佢先至知道大鑊！原來太陽就快玩完，而佢竟然是人類最後希望？！為了破解令太陽熄機之謎，他必須用盡畢生科學知識、非傳統諗頭，誓死拯救地球。不過估唔到喺呢趟孤獨太空之旅，竟然識到個意想不到嘅拍檔⋯⋯
《末日聖母號》必看三丨末日聖母號影評

影評有待更新
《末日聖母號》必看四丨電影預告

預告有待更新

《末日聖母號》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《末日聖母號》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有末日聖母號彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《末日聖母號》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看末日聖母號上映時間、場-次及預售情況：

