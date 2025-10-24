枕邊怪嚇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.30上映
枕邊怪嚇影評｜《枕邊怪嚇》於10.30在香港上映！東方新地為你整合《枕邊怪嚇》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
枕邊怪嚇影評｜入場前7大必看劇情
《枕邊怪嚇》必看一丨電影詳情
《枕邊怪嚇》必看二丨劇情簡介
《枕邊怪嚇》必看三丨《枕邊怪嚇》影評
《枕邊怪嚇》必看四丨電影預告
《枕邊怪嚇》必看五丨預告片段曝光
《枕邊怪嚇》必看六丨電影彩蛋
《枕邊怪嚇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《枕邊怪嚇》必看一丨電影詳情
|《枕邊怪嚇》電影詳情
|名稱
|枕邊怪嚇 (Sleep)
|片種
|驚慄
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|柳在宣,鄭裕美,李善均
|片長
|1小時35分
|級別
|III 級
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2025年10月30日, Thu (公映)
《枕邊怪嚇》必看二丨劇情簡介
在新婚夫婦的安樂窩，近日失意的演員丈夫夜半說夢話：裏面有人。自此當他熟睡，就有各種怪異行徑。他接受睡眠障礙的治療，仍然每況愈下。嬰兒出生，母親每夜陷入顫慄的同時，懷疑惡魔就在身邊，更瘋狂的好戲在後頭。曾擔任奉俊昊副導演的柳在宣，果然熟知類型片技法，首作的節奏和劇情推進都相當準確，利用家居空間巧妙佈局。鄭裕美和李善均的演出極致，「夫婦同心就能克服一切」只是誓詞，枕邊人就是令你不能安睡的元兇，驚醒了夢中人。
《枕邊怪嚇》必看三丨枕邊怪嚇影評
影評有待更新
《枕邊怪嚇》必看四丨電影預告
預告有待更新
《枕邊怪嚇》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《枕邊怪嚇》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有枕邊怪嚇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《枕邊怪嚇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
