柏克萊日子影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.23上映
廣告
柏克萊的日子影評｜《柏克萊的日子》於12.23在香港上映！東方新地為你整合《柏克萊的日子》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
柏克萊日子影評｜入場前7大必看劇情
《柏克萊的日子》必看一丨電影詳情
《柏克萊的日子》必看二丨劇情簡介
《柏克萊的日子》必看三丨《柏克萊的日子》影評
《柏克萊的日子》必看四丨電影預告
《柏克萊的日子》必看五丨預告片段曝光
《柏克萊的日子》必看六丨電影彩蛋
《柏克萊的日子》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《柏克萊日子》必看一丨電影詳情
|《柏克萊的日子》電影詳情
|名稱
|柏克萊的日子 (Berkeley Days)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|蔡繼光
|主演
|羅頌欣,蔡子軒,譚偉權,麥紫筠,樂悠悠,劉榮鏗,羅卓菲
|片長
|1小時58分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語、英語 (中英文字幕)
|上映
|2025年12月23日, Tue (公映)
《柏克萊日子》必看二丨劇情簡介
1968 年，香港學生戈夫赴美國柏克萊大學讀戲劇，目睹一個美國學生在人民公園示威中被政府部隊槍殺，後來他與一些華裔同學發動了保釣學生運動，同時又愛上一位來自台灣的年輕貌美的少婦，誰知她逐漸蛻變為運動的領袖…
回到目錄
《柏克萊日子》必看三丨柏克萊日子影評
影評有待更新
回到目錄
《柏克萊日子》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《柏克萊日子》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《柏克萊日子》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有柏克萊的日子彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《柏克萊日子》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看柏克萊的日子上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：柏克萊的日子電影劇照