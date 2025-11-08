棋拳風暴影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.13上映
棋拳風暴影評｜入場前7大必看劇情
《棋拳風暴》必看一丨電影詳情
《棋拳風暴》必看二丨劇情簡介
《棋拳風暴》必看三丨《棋拳風暴》影評
《棋拳風暴》必看四丨電影預告
《棋拳風暴》必看五丨預告片段曝光
《棋拳風暴》必看六丨電影彩蛋
《棋拳風暴》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《棋拳風暴》必看一丨電影詳情
|《棋拳風暴》電影詳情
|名稱
|棋拳風暴 (Hybrid Storm)
|片種
|動作,犯罪
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|鄭嘉穎,胡鴻鈞,劉心悠,黃宗澤,盧海鵬,石修,栢天男,陳欣妍
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年11月13日, Thu (公映)
《棋拳風暴》必看二丨劇情簡介
廉署總調查主任程德明 （鄭嘉穎 飾）正在調查一宗私煙案，某拳館館主涉嫌行賄海關，讓他的私煙進口。經過一番的追查，程德明在一次行動中成功人贓並獲。然而，犯人把一切罪狀都往自己身上摃，明顯是在包庇幕後主腦。正當調查一籌莫展之際，程德明突然被抓去問話！原來一筆神秘的錢，打進了他父親的帳戶，令程德明涉嫌受賄。程德明本想找處長理論，卻發現處長早就找人調查自己，更直接把他停職了！
回到目錄
《棋拳風暴》必看三丨棋拳風暴影評
影評有待更新
回到目錄
《棋拳風暴》必看四丨電影預告
棋拳風暴預告講述《棋拳風暴》由鄭嘉穎擔任男主角，在戲中飾演一名廉政公署 （ICAC）總調查主任程德明，同時亦是一名西洋棋拳擊教練，帶領著由胡鴻鈞飾演的徒弟文淵參與棋拳比賽。嘉穎對第一次拍攝電影的胡鴻鈞讚不絕口：「我覺得他很敬業，要在收到劇本後一個月內操成像一個拳手的身形絕對不容易，加上他在沒有拍過動作戲的情況下，演繹角色上表現得很好！」這次《棋拳風暴》對嘉穎來說最深刻的一場是動作場口，講述跑樓梯的追逐戲，需要一鏡直落加上配合航拍機拍攝，令嘉穎感覺時間加人物上的配合非常困難：「這類型一鏡落的戲因為牽涉的事和人太多而且又有動作場面，更要時間配合得完美是需要彩排很多次，不是短時間內能完成，因為操控航拍機不是看似容易的，所以我覺得我們真的很厲害！」電影當然亦有很多拳撃及打鬥場口，而戲中打得最多一定非胡鴻鈞莫屬，他裡面飾演的角色職業既是送水工人又是一名棋拳手，為了演活這個角色，胡鴻鈞也特地閉關謝絕應酬，在一個多月內減磅操肌，由69公斤減至60公斤。他說：「每天做運動三至四小時，只吃雞蛋、白烚雞胸肉和菜，趕時間就將所有東西榨汁飲。」辛勤的鍛鍊沒有白費，只見今日發佈的官方海報上身型甚fit，他的身型令其作為拳手的演出可謂極具說服力！這次演員陣容還包括月與鄭嘉穎在戲內戲外都如兄如弟、飾演鍾成傑的黃宗澤。黃宗澤在戲中是一名拳館館主，他為了一個情意結不惜一切要賺錢養活拳館。他與鄭嘉穎合作次數多不聲數，兩人已經充滿默契，也在拍攝期間令黃宗澤憶起當年往事：「我們點算過，我們就兩個男生來說，在無線合作次數是最多的，說起很多以前拍攝的辛酸。也因為我地已相識了十多年，有時我自己會稱他做大哥的，所以這次拍攝也有投放了一些我們之間的感情，他也會經常問我什麼時候結婚？」二人作為好兄弟就是能無所不談！《棋拳風暴》由東方影業出品及全球發行，洲立影業港澳發行，將於2025年11月13日全港戲院上映。
《棋拳風暴》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《棋拳風暴》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有棋拳風暴彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《棋拳風暴》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看棋拳風暴上映時間、場-次及預售情況：