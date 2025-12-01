機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.4上映

機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-影評｜《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》於12.4在香港上映！東方新地為你整合《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。