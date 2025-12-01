機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.4上映
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看一丨電影詳情
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看二丨劇情簡介
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看三丨《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》影評
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看四丨電影預告
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看五丨預告片段曝光
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看六丨電影彩蛋
《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看一丨電影詳情
|《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》電影詳情
|名稱
|機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡- (Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans Urdr-Hunt -Path of the Little Challenger-)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時19分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月4日, Thu (公映)
《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看二丨劇情簡介
加拉爾號角對亞布羅中央議會進行的政治干預事件，上升到使用MS進行武力攻擊的地步。而結束該事件的，是一群來自火星，自稱為鐵華團的少年們。在金星的萊德尼西亞殖民地出生長大的少年威斯塔利奧．阿法姆，也聽聞了鐵華團的活躍事蹟。如今金星是顆在與火星的殖民競爭中敗下陣來，連四大經濟圈都不感興趣的邊境星球。當地居民甚至沒有ID身份，只被當成是罪犯的流放之地。就在威斯塔利奧渴望改變故鄉現狀時，一位自稱是「追尋兀爾德」引路人的少女出現在他面前。「恭喜您。您已獲得「追尋兀爾德」的參加資格。」與這位少女的相遇，讓威斯塔利奧站上了一場只要獲勝，就能贏下足以輕易買下殖民地的巨額獎金的競賽．「追尋兀爾德」的入口處。幕間插曲：鐵華團完成了古荻利亞的護衛任務，並在亞布羅代表指名選舉的戰役中一戰成名。他們的聲名遠播，成為無人不知的存在——。回到火星後，鐵華團為了進一步擴大組織，採取了包括強硬手段在內的各種方式，持續向前邁進。就在這時，三日月等鐵華團成員，看到澳加獨自一人作著他所不習慣的團長工作，心中萌生了某個想法。
《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看三丨機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-影評

《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看四丨電影預告
機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-預告講述《機動戰士高達 鐵血的孤兒》電視動畫於2015年10月在日本首播，舞台設定在大戰過後300多年，講述一群備受壓迫的火星少年們組成「鐵華團」，在殘酷的戰鬥中前進的故事。今年動畫正好迎來10週年，作為慶祝企劃的一部分，經過特別剪輯的「機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-」以及全新短篇「幕間插曲」將一同在大銀幕上映。
《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看五丨預告片段曝光

《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看六｜電影彩蛋

《機動戰士高達 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者軌跡-》必看七｜上映時間、場次及預售情況
