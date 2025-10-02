歐陸瘋情畫2025影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.16上映
《歐陸瘋情畫2025》必看一丨電影詳情
|《歐陸瘋情畫2025》電影詳情
|名稱
|歐陸瘋情畫2025 (Kontinental ’25)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|雷杜祖迪
|主演
|愛斯達湯柏,加百列斯巴曉,亞當尼斯坦查
|片長
|1小時49分
|級別
|待定
|語言
|羅馬尼亞語、匈牙利語、德語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月16日, Thu (公映)
《歐陸瘋情畫2025》必看二丨劇情簡介
羅馬尼亞前金牌運動員淪為無家拾荒者，更被趕盡殺絕，負責執行驅逐令的執達吏為了趕走心頭愧疚，向好友、阿媽、前學生、神父一一求安慰︰我平時會捐錢救人，平庸之惡無理由有我份喎！父啊，赦免我，因為我所做的，我不曉得！東奔西走，絮絮不休，只盼聽到一句「你冇做錯到！」《春宮野史大批鬥》鬼才導演雷杜祖迪再向偽善L開波，大炮轟向歐洲死症如社保、宗教、地產霸權、民族主義以至俄軍入侵烏克蘭。歐陸沒有《新活日常》式小美好，只有都市人不願面對的醜陋。鬧劇過後，誰又記得陰暗角落那個被逼死的身影？
《歐陸瘋情畫2025》必看三丨歐陸瘋情畫2025影評
《歐陸瘋情畫2025》必看四丨電影預告
《歐陸瘋情畫2025》必看五丨預告片段曝光
《歐陸瘋情畫2025》必看六｜電影彩蛋
《歐陸瘋情畫2025》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看歐陸瘋情畫2025上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：歐陸瘋情畫2025電影劇照