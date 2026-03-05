歡樂歲月

歡樂歲月影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.29上映

電影影評
東方新地編輯部

歡樂歲月影評｜《歡樂歲月》於3.29在香港上映！東方新地為你整合《歡樂歲月》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

歡樂歲月影評｜入場前7大必看劇情

《歡樂歲月》必看一丨電影詳情
《歡樂歲月》必看二丨劇情簡介
《歡樂歲月》必看三丨《歡樂歲月》影評
《歡樂歲月》必看四丨電影預告
《歡樂歲月》必看五丨預告片段曝光
《歡樂歲月》必看六丨電影彩蛋
《歡樂歲月》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《歡樂歲月》必看一丨電影詳情

《歡樂歲月》電影詳情
名稱 歡樂歲月 (Merrily We Roll Along)
片種 音樂劇
編劇
導演 Maria Friedman
主演 丹尼爾·域基夫,喬納森·格羅夫,Lindsay Mendez
片長 2小時30分
級別 待定
語言 英文 (中文字幕)
上映 2026年3月29日, Sun (公映)

歡樂歲月
歡樂歲月（圖片來源：歡樂歲月電影劇照)

《歡樂歲月》必看二丨劇情簡介

横跨20年歲月，追溯了作曲家Franklin Shepard與兩位摯友——作詞人Charley、作家Mary之間堅不可摧的友誼如何走向令人心碎的崩解。倒叙的手法從破碎的成年生活開始，沿着時光長河逆流回溯，最終抵達過去的青春年華——那時一切似乎都充滿可能。
《歡樂歲月》必看三丨歡樂歲月影評

影評有待更新
《歡樂歲月》必看四丨電影預告

歡樂歲月預告講述音樂劇大師Stephen Sondheim的經典之作《歡樂歲月》即將獨家登陸百老匯院線！曾獲托尼獎、奥斯卡獎、格林美獎、奥利弗獎和普立茲獎的傳奇音樂劇大師Stephen Sondheim譜曲及填詞，《歡樂歲月》精妙捕捉了人生、事業、激情與友誼所構成的複雜困境，是其最具個人色彩又直擊靈魂的音樂篇章。本版由Maria Friedman執導，丹尼爾·域基夫(Daniel Radcliffe)、喬納森·格羅夫 (Jonathan Groff) 和Lindsay Mendez演繹出各自以及共同經歷的痛苦、喜悅、迷惘、心碎與狂喜，其中丹尼爾·域基夫、喬納森·格羅夫更憑此劇獲得托尼獎，細膩而豐富的演技，引起了廣泛的情感共鳴和思索。

《歡樂歲月》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《歡樂歲月》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有歡樂歲月彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《歡樂歲月》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看歡樂歲月上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：歡樂歲月電影劇照

