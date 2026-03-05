歡樂歲月影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.29上映
歡樂歲月影評｜《歡樂歲月》於3.29在香港上映！東方新地為你整合《歡樂歲月》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《歡樂歲月》必看一丨電影詳情
《歡樂歲月》必看二丨劇情簡介
《歡樂歲月》必看三丨《歡樂歲月》影評
《歡樂歲月》必看四丨電影預告
《歡樂歲月》必看五丨預告片段曝光
《歡樂歲月》必看六丨電影彩蛋
《歡樂歲月》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《歡樂歲月》電影詳情
|名稱
|歡樂歲月 (Merrily We Roll Along)
|片種
|音樂劇
|編劇
|—
|導演
|Maria Friedman
|主演
|丹尼爾·域基夫,喬納森·格羅夫,Lindsay Mendez
|片長
|2小時30分
|級別
|待定
|語言
|英文 (中文字幕)
|上映
|2026年3月29日, Sun (公映)
横跨20年歲月，追溯了作曲家Franklin Shepard與兩位摯友——作詞人Charley、作家Mary之間堅不可摧的友誼如何走向令人心碎的崩解。倒叙的手法從破碎的成年生活開始，沿着時光長河逆流回溯，最終抵達過去的青春年華——那時一切似乎都充滿可能。
《歡樂歲月》必看三丨歡樂歲月影評
影評有待更新
《歡樂歲月》必看四丨電影預告
歡樂歲月預告講述音樂劇大師Stephen Sondheim的經典之作《歡樂歲月》即將獨家登陸百老匯院線！曾獲托尼獎、奥斯卡獎、格林美獎、奥利弗獎和普立茲獎的傳奇音樂劇大師Stephen Sondheim譜曲及填詞，《歡樂歲月》精妙捕捉了人生、事業、激情與友誼所構成的複雜困境，是其最具個人色彩又直擊靈魂的音樂篇章。本版由Maria Friedman執導，丹尼爾·域基夫(Daniel Radcliffe)、喬納森·格羅夫 (Jonathan Groff) 和Lindsay Mendez演繹出各自以及共同經歷的痛苦、喜悅、迷惘、心碎與狂喜，其中丹尼爾·域基夫、喬納森·格羅夫更憑此劇獲得托尼獎，細膩而豐富的演技，引起了廣泛的情感共鳴和思索。
《歡樂歲月》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《歡樂歲月》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有歡樂歲月彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《歡樂歲月》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看歡樂歲月上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：歡樂歲月電影劇照