死亡遊戲

死亡遊戲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.23 上映

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《死亡遊戲》於7.23 在香港上映！《死亡遊戲》由李小龍, 吉楊, 唐龍, 甸積加, 曉奧勃連, 歌蓮蘭, 羅拔窩, 洪金寶主演，東方新地為你整合《死亡遊戲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《死亡遊戲》7大入場前必看重點

《死亡遊戲》重點一丨電影詳情
《死亡遊戲》重點二丨劇情簡介
《死亡遊戲》重點三丨死亡遊戲影評
《死亡遊戲》重點四丨電影預告
《死亡遊戲》重點五丨預告片段曝光
《死亡遊戲》重點六丨電影彩蛋
《死亡遊戲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《死亡遊戲》重點一丨電影詳情

《死亡遊戲》電影詳情
名稱 死亡遊戲 (Game of Death)
片種 動作
編劇 Robert Clouse
導演 Robert Clouse
主演 李小龍, 吉楊, 唐龍, 甸積加, 曉奧勃連, 歌蓮蘭, 羅拔窩, 洪金寶
片長 1小時30分
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年7月23日, Sun (重映)
死亡遊戲電影劇照
死亡遊戲 （圖片來源：死亡遊戲電影劇照）

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《死亡遊戲》重點二丨劇情簡介

死亡遊戲劇情講述動作片明星比利（李小龍 飾），武技精湛舉世知名，事業正達高峰，因而引致一個操控藝人的犯罪集團所注意。組織首領藍博士，欲羅致動作影星盧比利和其歌手女友Ann Morris，而比利深知藍之為人，拒與簽事業與前程遭到比利拒絕，於是他們便在比利拍片時，換上真子彈，將之置諸死地。 比利大難不死，並在一個記者的幫助下營造死亡假象，伺機復仇。另一方面，集團發現比利尚在人間，遂派員綁架Ann，最終比利冒險闖進藍博士之南北樓，與兩大武術高手展開較量……
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《死亡遊戲》重點三丨死亡遊戲影評

影評有待更新
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《死亡遊戲》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《死亡遊戲》重點五丨預告片段曝光

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《死亡遊戲》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有死亡遊戲彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《死亡遊戲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：死亡遊戲電影劇照

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