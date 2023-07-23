死亡遊戲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.23 上映
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《死亡遊戲》於7.23 在香港上映！《死亡遊戲》由李小龍, 吉楊, 唐龍, 甸積加, 曉奧勃連, 歌蓮蘭, 羅拔窩, 洪金寶主演，東方新地為你整合《死亡遊戲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《死亡遊戲》7大入場前必看重點
《死亡遊戲》重點一丨電影詳情
《死亡遊戲》重點二丨劇情簡介
《死亡遊戲》重點三丨死亡遊戲影評
《死亡遊戲》重點四丨電影預告
《死亡遊戲》重點五丨預告片段曝光
《死亡遊戲》重點六丨電影彩蛋
《死亡遊戲》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《死亡遊戲》重點一丨電影詳情
|《死亡遊戲》電影詳情
|名稱
|死亡遊戲 (Game of Death)
|片種
|動作
|編劇
|Robert Clouse
|導演
|Robert Clouse
|主演
|李小龍, 吉楊, 唐龍, 甸積加, 曉奧勃連, 歌蓮蘭, 羅拔窩, 洪金寶
|片長
|1小時30分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年7月23日, Sun (重映)
《死亡遊戲》重點二丨劇情簡介
死亡遊戲劇情講述動作片明星比利（李小龍 飾），武技精湛舉世知名，事業正達高峰，因而引致一個操控藝人的犯罪集團所注意。組織首領藍博士，欲羅致動作影星盧比利和其歌手女友Ann Morris，而比利深知藍之為人，拒與簽事業與前程遭到比利拒絕，於是他們便在比利拍片時，換上真子彈，將之置諸死地。 比利大難不死，並在一個記者的幫助下營造死亡假象，伺機復仇。另一方面，集團發現比利尚在人間，遂派員綁架Ann，最終比利冒險闖進藍博士之南北樓，與兩大武術高手展開較量……
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《死亡遊戲》重點三丨死亡遊戲影評
影評有待更新
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《死亡遊戲》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《死亡遊戲》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：死亡遊戲電影劇照