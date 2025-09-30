殺手#4影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.4上映
殺手#4影評｜《殺手#4》於12.4在香港上映！東方新地為你整合《殺手#4》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊
《殺手#4》必看一丨電影詳情
|《殺手#4》電影詳情
|名稱
|殺手#4 (Road To Vendetta)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年12月4日, Thu (公映)
《殺手#4》必看二丨劇情簡介
亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯
《殺手#4》必看三丨殺手#4影評
影評有待更新
《殺手#4》必看四丨電影預告
預告有待更新
《殺手#4》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《殺手#4》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有殺手#4彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《殺手#4》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看殺手#4上映時間、場-次及預售情況：
