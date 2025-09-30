殺手#4影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.4上映

殺手#4影評｜入場前7大必看劇情

《殺手#4》必看一丨電影詳情
《殺手#4》必看二丨劇情簡介
《殺手#4》必看三丨沙贊！眾神之怒影評
《殺手#4》必看四丨電影預告
《殺手#4》必看五丨預告片段曝光
《殺手#4》必看六丨電影彩蛋
《殺手#4》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《殺手#4》必看一丨電影詳情

《殺手#4》電影詳情
名稱 殺手#4 (Road To Vendetta)
片種
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2025年12月4日, Thu (公映)

殺手#4
殺手#4（圖片來源：殺手#4電影劇照)

《殺手#4》必看二丨劇情簡介

亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯
《殺手#4》必看三丨殺手#4影評

影評有待更新
《殺手#4》必看四丨電影預告

預告有待更新

《殺手#4》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《殺手#4》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有殺手#4彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《殺手#4》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看殺手#4上映時間、場-次及預售情況：

