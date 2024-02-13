沙丘瀚戰 (IMAX版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.13 上映

《沙丘瀚戰 (IMAX版)》於2.13 在香港上映！《沙丘瀚戰 (IMAX版)》由添麥菲查洛美, 莉碧嘉費格遜, 積遜莫瑪, 查維爾巴頓, 奧斯卡依撒, 佐斯布連, 辛蒂雅, 張震, 夏綠蒂藍萍主演，東方新地為你整合《沙丘瀚戰 (IMAX版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。