沙丘瀚戰 (IMAX版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.13 上映
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》7大入場前必看重點
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點一丨電影詳情
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點二丨劇情簡介
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點三丨沙丘瀚戰 (IMAX版)影評
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點四丨電影預告
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點五丨預告片段曝光
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點六丨電影彩蛋
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點一丨電影詳情
|《沙丘瀚戰 (IMAX版)》電影詳情
|名稱
|沙丘瀚戰 (IMAX版) (Dune)
|片種
|動作,冒險,科幻
|編劇
|丹尼斯維爾諾夫, 尊史派茲, 艾力羅夫, 法蘭克赫伯特
|導演
|丹尼斯維爾諾夫
|主演
|添麥菲查洛美, 莉碧嘉費格遜, 積遜莫瑪, 查維爾巴頓, 奧斯卡依撒, 佐斯布連, 辛蒂雅, 張震, 夏綠蒂藍萍
|片長
|2小時36分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月13日, Tue (重映)
2021年9月16日, Thu (公映)
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點二丨劇情簡介
沙丘瀚戰 (IMAX版)劇情講述才華洋溢、滿有天賦的少年Paul Atreides，命中注定要完成超乎他認知的偉業。他要勇闖宇宙中最危險的星球，以守護家人和子民的未來。多個邪惡勢力為了奪取這個星球獨有的珍貴資源 – 一種能夠開啟人類最強潛能的必需品，而展開戰爭。只有戰勝恐懼的人們才得以生存。
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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點三丨沙丘瀚戰 (IMAX版)影評
觀眾總評分：8.2/10
其實這部不是娛樂片
★★★★★★★★☆☆8/10
一套爛片最成功就系做到九吾搭八 科幻片吾似 動作，戰爭片，又呢到講下，之後又跳其他 令觀眾更加睇吾明 開頭十幾分鍾已訓
★★★★☆☆☆☆☆☆4/10
想睇Star Wars / Star trek / Transformers / Marvel / DC 之類的, Dune唔適合你. 如果你唔喜歡前幾年的 Blade Runner 2049 / Arrival, Dune唔適合你. Dune的設定有異於一般的科幻小說, 唔會有雷射槍/激光劍/機械人/超級電腦…. 不少戶外場景用 iMax 比例放映, 加上拍攝畫面好正, 最好去睇 iMAX版. 今集只拍到故事的一半, 希望有機會睇到下集啦…..
★★★★★★★★☆☆8/10
勁無聊-.- 零劇情可言 第一次睇戲睇到想早走…
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆1/10
未試過睇過一場咁垃圾嘅戲！ 呢個導演真係垃圾之中嘅垃圾 超級垃圾! 悶足全場！ 歡迎夠膽挑戰! 好心啦啲垃圾戲吾好攞上嚟上畫啦！
★★☆☆☆☆☆☆☆☆2/10