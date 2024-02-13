沙丘瀚戰 (IMAX版)

沙丘瀚戰 (IMAX版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.13 上映

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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》於2.13 在香港上映！《沙丘瀚戰 (IMAX版)》由添麥菲查洛美, 莉碧嘉費格遜, 積遜莫瑪, 查維爾巴頓, 奧斯卡依撒, 佐斯布連, 辛蒂雅, 張震, 夏綠蒂藍萍主演，東方新地為你整合《沙丘瀚戰 (IMAX版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《沙丘瀚戰 (IMAX版)》7大入場前必看重點

《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點一丨電影詳情
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點二丨劇情簡介
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點三丨沙丘瀚戰 (IMAX版)影評
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點四丨電影預告
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點五丨預告片段曝光
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點六丨電影彩蛋
《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點一丨電影詳情

《沙丘瀚戰 (IMAX版)》電影詳情
名稱 沙丘瀚戰 (IMAX版) (Dune)
片種 動作,冒險,科幻
編劇 丹尼斯維爾諾夫, 尊史派茲, 艾力羅夫, 法蘭克赫伯特
導演 丹尼斯維爾諾夫
主演 添麥菲查洛美, 莉碧嘉費格遜, 積遜莫瑪, 查維爾巴頓, 奧斯卡依撒, 佐斯布連, 辛蒂雅, 張震, 夏綠蒂藍萍
片長 2小時36分
級別 待定
語言 英語 (中英文字幕)
上映 2024年2月13日, Tue (重映)
2021年9月16日, Thu (公映)
沙丘瀚戰 (IMAX版)電影劇照
沙丘瀚戰 (IMAX版) （圖片來源：沙丘瀚戰 (IMAX版)電影劇照）

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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點二丨劇情簡介

沙丘瀚戰 (IMAX版)劇情講述才華洋溢、滿有天賦的少年Paul Atreides，命中注定要完成超乎他認知的偉業。他要勇闖宇宙中最危險的星球，以守護家人和子民的未來。多個邪惡勢力為了奪取這個星球獨有的珍貴資源 – 一種能夠開啟人類最強潛能的必需品，而展開戰爭。只有戰勝恐懼的人們才得以生存。
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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點三丨沙丘瀚戰 (IMAX版)影評

觀眾總評分：8.2/10

其實這部不是娛樂片
★★★★★★★★☆☆8/10

一套爛片最成功就系做到九吾搭八 科幻片吾似 動作，戰爭片，又呢到講下，之後又跳其他 令觀眾更加睇吾明 開頭十幾分鍾已訓
★★★★☆☆☆☆☆☆4/10

想睇Star Wars / Star trek / Transformers / Marvel / DC 之類的, Dune唔適合你. 如果你唔喜歡前幾年的 Blade Runner 2049 / Arrival, Dune唔適合你. Dune的設定有異於一般的科幻小說, 唔會有雷射槍/激光劍/機械人/超級電腦…. 不少戶外場景用 iMax 比例放映, 加上拍攝畫面好正, 最好去睇 iMAX版. 今集只拍到故事的一半, 希望有機會睇到下集啦…..
★★★★★★★★☆☆8/10

勁無聊-.- 零劇情可言 第一次睇戲睇到想早走…
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆1/10

未試過睇過一場咁垃圾嘅戲！ 呢個導演真係垃圾之中嘅垃圾 超級垃圾! 悶足全場！ 歡迎夠膽挑戰! 好心啦啲垃圾戲吾好攞上嚟上畫啦！
★★☆☆☆☆☆☆☆☆2/10

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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點五丨預告片段曝光

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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有沙丘瀚戰 (IMAX版)彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《沙丘瀚戰 (IMAX版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：沙丘瀚戰 (IMAX版)電影劇照

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