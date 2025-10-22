沙中瑰寶

沙中瑰寶影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.25上映優先場

電影影評
東方新地編輯部

沙中瑰寶影評｜《沙中瑰寶》於10.25在香港上映！東方新地為你整合《沙中瑰寶》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

沙中瑰寶影評｜入場前7大必看劇情

《沙中瑰寶》必看一丨電影詳情
《沙中瑰寶》必看二丨劇情簡介
《沙中瑰寶》必看三丨《沙中瑰寶》影評
《沙中瑰寶》必看四丨電影預告
《沙中瑰寶》必看五丨預告片段曝光
《沙中瑰寶》必看六丨電影彩蛋
《沙中瑰寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《沙中瑰寶》必看一丨電影詳情

《沙中瑰寶》電影詳情
名稱 沙中瑰寶 (Diamonds in the Sand)
片種 劇情
編劇
導演 珍納斯維多利亞
主演
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2025年10月26日, Sun (優先場)2025年10月30日, Thu (公映)

沙中瑰寶
沙中瑰寶（圖片來源：沙中瑰寶電影劇照)

《沙中瑰寶》必看二丨劇情簡介

獨居東京的中年男子陽志婚姻、事業多方失意，一日回到家中更目睹鄰居孤獨死的震撼畫面。剛為母親辦完葬禮的陽志陷入低谷，母親生前來自菲律賓的看護卻讓他對異國心生好奇，決定遠走逃離傷心地。在喧囂的馬尼拉，陽志初次體會到前所未有的溫暖，重新喚醒他對生活與人情的感知，開始反思生命的意義。
《沙中瑰寶》必看三丨沙中瑰寶影評

影評有待更新
《沙中瑰寶》必看四丨電影預告

預告有待更新
《沙中瑰寶》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

《沙中瑰寶》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有沙中瑰寶彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《沙中瑰寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看沙中瑰寶上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：沙中瑰寶電影劇照

