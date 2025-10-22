沙中瑰寶影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.25上映優先場
沙中瑰寶影評｜《沙中瑰寶》於10.25在香港上映！東方新地為你整合《沙中瑰寶》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
|《沙中瑰寶》電影詳情
|名稱
|沙中瑰寶 (Diamonds in the Sand)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|珍納斯維多利亞
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月26日, Sun (優先場)2025年10月30日, Thu (公映)
《沙中瑰寶》必看二丨劇情簡介
獨居東京的中年男子陽志婚姻、事業多方失意，一日回到家中更目睹鄰居孤獨死的震撼畫面。剛為母親辦完葬禮的陽志陷入低谷，母親生前來自菲律賓的看護卻讓他對異國心生好奇，決定遠走逃離傷心地。在喧囂的馬尼拉，陽志初次體會到前所未有的溫暖，重新喚醒他對生活與人情的感知，開始反思生命的意義。
《沙中瑰寶》必看三丨沙中瑰寶影評
影評有待更新
《沙中瑰寶》必看四丨電影預告
預告有待更新
《沙中瑰寶》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《沙中瑰寶》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有沙中瑰寶彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《沙中瑰寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況
