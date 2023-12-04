法拉利影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映
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《法拉利》於1.18 在香港上映！東方新地為你整合《法拉利》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《法拉利》7大入場前必看重點
《法拉利》重點一丨電影詳情
《法拉利》重點二丨劇情簡介
《法拉利》重點三丨法拉利影評
《法拉利》重點四丨電影預告
《法拉利》重點五丨預告片段曝光
《法拉利》重點六丨電影彩蛋
《法拉利》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《法拉利》重點一丨電影詳情
|《法拉利》電影詳情
|名稱
|法拉利 (Ferrari)
|片種
|傳記,歷史,劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年1月18日, Thu (公映)
《法拉利》重點二丨劇情簡介
法拉利劇情講述1957年盛夏，前一級方程式賽車手安素法拉利陷入了家庭與事業的危機：與妻子勞拉的婚姻因為兒子意外去世及婚外情而存在隔閡，而兩人共同建立的公司也面臨破產，為了拯救一切，他把所有人生賭注都壓在一場橫跨意大利的千里賽上……
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《法拉利》重點三丨法拉利影評
影評有待更新
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《法拉利》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《法拉利》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：法拉利電影劇照