法拉利

法拉利影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映

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《法拉利》於1.18 在香港上映！東方新地為你整合《法拉利》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《法拉利》7大入場前必看重點

《法拉利》重點一丨電影詳情
《法拉利》重點二丨劇情簡介
《法拉利》重點三丨法拉利影評
《法拉利》重點四丨電影預告
《法拉利》重點五丨預告片段曝光
《法拉利》重點六丨電影彩蛋
《法拉利》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《法拉利》重點一丨電影詳情

《法拉利》電影詳情
名稱 法拉利 (Ferrari)
片種 傳記,歷史,劇情
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年1月18日, Thu (公映)
法拉利電影劇照
法拉利 （圖片來源：法拉利電影劇照）

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《法拉利》重點二丨劇情簡介

法拉利劇情講述1957年盛夏，前一級方程式賽車手安素法拉利陷入了家庭與事業的危機：與妻子勞拉的婚姻因為兒子意外去世及婚外情而存在隔閡，而兩人共同建立的公司也面臨破產，為了拯救一切，他把所有人生賭注都壓在一場橫跨意大利的千里賽上……
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《法拉利》重點三丨法拉利影評

影評有待更新
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《法拉利》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《法拉利》重點五丨預告片段曝光

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《法拉利》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有法拉利彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《法拉利》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：法拉利電影劇照

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