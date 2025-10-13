法無赦

法無赦影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映

電影影評
東方新地編輯部

法無赦影評｜《法無赦》於1.22在香港上映！東方新地為你整合《法無赦》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

法無赦影評｜入場前7大必看劇情

《法無赦》必看一丨電影詳情
《法無赦》必看二丨劇情簡介
《法無赦》必看三丨《法無赦》影評
《法無赦》必看四丨電影預告
《法無赦》必看五丨預告片段曝光
《法無赦》必看六丨電影彩蛋
《法無赦》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《法無赦》必看一丨電影詳情

《法無赦》電影詳情
名稱 法無赦 (Mercy)
片種 科幻,動作,懸疑
編劇 馬高范貝爾
導演 添馬畢曼比托夫
主演 基斯柏特,莉碧嘉費格遜
片長 1小時30分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年1月22日, Thu (公映)

法無赦
法無赦（圖片來源：法無赦電影劇照)

《法無赦》必看二丨劇情簡介

「你仲有90分鐘。」一名警探（基斯柏特 飾）被控殺妻，受審於AI法官（莉碧嘉費格遜 飾）。生死關頭，佢要喺90分鐘內證明自己清白⋯⋯
《法無赦》必看三丨法無赦影評

影評有待更新
《法無赦》必看四丨電影預告

法無赦預告講述Sony Pictures 隆重宣布，科幻懸疑電影《法無赦》（Mercy）將於2026年1月正式在香港上映。本片由《侏羅紀世界：統治霸權》 魅力男星基斯柏特（Chris Pratt）擔綱主演，《沙丘瀚戰：第二章》實力女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）突破性演繹人工智能法官，構建近未來世界司法困局，展開一場人性與科技的終極對決。未來法庭生死裁決，人性良知最後防線！

《法無赦》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《法無赦》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有法無赦彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《法無赦》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看法無赦上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：法無赦電影劇照

