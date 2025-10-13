法無赦影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映
廣告
法無赦影評｜《法無赦》於1.22在香港上映！東方新地為你整合《法無赦》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
法無赦影評｜入場前7大必看劇情
《法無赦》必看一丨電影詳情
《法無赦》必看二丨劇情簡介
《法無赦》必看三丨《法無赦》影評
《法無赦》必看四丨電影預告
《法無赦》必看五丨預告片段曝光
《法無赦》必看六丨電影彩蛋
《法無赦》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《法無赦》必看一丨電影詳情
|《法無赦》電影詳情
|名稱
|法無赦 (Mercy)
|片種
|科幻,動作,懸疑
|編劇
|馬高范貝爾
|導演
|添馬畢曼比托夫
|主演
|基斯柏特,莉碧嘉費格遜
|片長
|1小時30分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月22日, Thu (公映)
《法無赦》必看二丨劇情簡介
「你仲有90分鐘。」一名警探（基斯柏特 飾）被控殺妻，受審於AI法官（莉碧嘉費格遜 飾）。生死關頭，佢要喺90分鐘內證明自己清白⋯⋯
回到目錄
《法無赦》必看三丨法無赦影評
影評有待更新
回到目錄
《法無赦》必看四丨電影預告
法無赦預告講述Sony Pictures 隆重宣布，科幻懸疑電影《法無赦》（Mercy）將於2026年1月正式在香港上映。本片由《侏羅紀世界：統治霸權》 魅力男星基斯柏特（Chris Pratt）擔綱主演，《沙丘瀚戰：第二章》實力女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）突破性演繹人工智能法官，構建近未來世界司法困局，展開一場人性與科技的終極對決。未來法庭生死裁決，人性良知最後防線！
《法無赦》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《法無赦》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有法無赦彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《法無赦》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看法無赦上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：法無赦電影劇照