浪浪山小妖怪影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.28上映優先場
《浪浪山小妖怪》必看一丨電影詳情
|《浪浪山小妖怪》電影詳情
|名稱
|浪浪山小妖怪 (Nobody)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|於水
|主演
|—
|片長
|1小時59分
|級別
|I 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2025年11月29日, Sat (優先場)2025年12月11日, Thu (公映)
《浪浪山小妖怪》必看二丨劇情簡介
浪浪山的野生小豬妖一心想進大王洞，卻因為一次意外得罪了大王，無奈之下被迫離開浪浪山。然後，小豬妖與同為無名小妖的蛤蟆精、黃鼠狼精和猩猩怪組成了草根仿冒取經團隊，開始了誤打誤撞且荒誕離奇的冒險旅程。當假的取經隊伍遇上假西天，在身份錯位的交鋒與相互揭穿後，小妖怪們不得不面對真實的自己…
《浪浪山小妖怪》必看三丨浪浪山小妖怪影評
影評有待更新
《浪浪山小妖怪》必看四丨電影預告
浪浪山小妖怪預告講述這是一部動畫喜劇。在這個故事框架下，「小人物」假扮成「大人物」，「壞人」假扮成「好人」，「妖怪」假扮「高僧」，戲劇衝突處處可見，笑點密集。本片的喜劇性從故事框架和人物設定中就可以明顯體現，而非將喜劇呈現的重任全部壓給情節、台詞、動作等；或者換句話說，從設定和故事框架設定開始，就給編劇在寫作過程中留下足夠的喜劇空間。本片的喜劇性也來自於某種現實性和當下性。劇中的四個小妖就是如你我一樣的「小人物」，他們也有理想，也會面對各種不堪，面對各種誘惑… 當喜劇元素能夠以某種共情和共鳴的方式出現，它的喜劇力量會有1+1>2的效果，也因此更接地氣，更具說服力。這是一個有正向價值觀的故事。在紛繁複雜利益糾葛的時代，面對誘惑，很多人選擇了放棄真正的追求和初心，模糊了正義和非正義的邊界。但我仍然相信，在大多數人的內心深處，仍然相信著善良的人性、正義的世界和美好的價值。本片願意堅持和傳遞一種信念 —— 堅持做對的事情，念念不忘，必有迴響。
《浪浪山小妖怪》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《浪浪山小妖怪》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有浪浪山小妖怪彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《浪浪山小妖怪》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看浪浪山小妖怪上映時間、場-次及預售情況：