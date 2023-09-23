浴火的少女畫像影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.23 上映
《浴火的少女畫像》7大入場前必看重點
《浴火的少女畫像》重點一丨電影詳情
《浴火的少女畫像》重點二丨劇情簡介
《浴火的少女畫像》重點三丨浴火的少女畫像影評
《浴火的少女畫像》重點四丨電影預告
《浴火的少女畫像》重點五丨預告片段曝光
《浴火的少女畫像》重點六丨電影彩蛋
《浴火的少女畫像》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《浴火的少女畫像》重點一丨電影詳情
|《浴火的少女畫像》電影詳情
|名稱
|浴火的少女畫像 (Portrait of a Lady on Fire)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|賽蓮茜雅瑪
|主演
|艾狄夏妮, Noémie Merlant
|片長
|1小時59分
|級別
|IIB 級
|語言
|法語 (中英文字幕)
|上映
|2023年9月23日, Sat (重映)
2019年12月12日, Thu (公映)
《浴火的少女畫像》重點二丨劇情簡介
浴火的少女畫像劇情講述1760 年，法國布列塔尼。年輕女畫師瑪莉安受聘為富家小姐愛洛伊斯繪畫肖像，用以安排婚事。瑪莉安來到與世隔絕的孤島，必須在小姐不知情的狀況下，悄悄完成畫作。愛洛伊斯剛離開修道院，不想出嫁，瑪莉安於是偽裝成女僕，取得她的信任，以便仔細觀察她的一舉一動。在思想保守的十八世紀末，兩個女子逐漸親近，萌生出熾熱卻不容於世的情愫。茜雅瑪引用奧菲斯地府尋妻的神話典故，探索觀看與被看的微妙關係，以女性視角回應希治閣《迷魂記》，並透過有如油畫的出色攝影、豐富而纖細的感情描寫，以及艾狄夏妮的精彩演出，拍出扣人心弦之作。
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《浴火的少女畫像》重點三丨浴火的少女畫像影評
觀眾總評分：8.2/10
攝影很突出，自然光和燭光的內景戲太精彩，外景也很漂亮。故事勝在情感細膩真摯
★★★★★★★★☆☆8/10
《浴火的少女畫像》重點四丨電影預告
浴火的少女畫像預告講述《浴火的少女畫像》由被《Vanity Fair》評為2018年法國最具影響力的人第4位的女導演莎蓮．茜雅瑪Céline Sciamma執導，並首次嘗試拍攝古裝戲，透過畫家創作的歷程及引用奧菲斯地府尋妻的神話典故，探索「觀看」與「被看」的微妙關係，透過有如油畫般的出色攝影、豐富而纖細的感情描寫，以及女主角精湛之演出，拍出這扣人心弦之作。本片在康城頒獎禮獲頒最佳劇本獎時引起媒體一片噓聲，不是因為電影過譽，而是「獎項實在太小了」！
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