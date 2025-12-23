海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
|《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》電影詳情
|名稱
|海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版) (The SpongeBob Movie : Search For SquarePants)
|片種
|動畫,喜劇
|編劇
|彭布蘭迪及麥里伯曼
|導演
|戴力渣文
|主演
|配音: 湯簡尼,卡蘭斯布朗,羅渣龐柏斯,標費格碧奇,嘉露蓮羅倫斯,羅倫斯,佐治盧柏斯,伊希斯加斯頓,阿圖羅卡斯特羅,雪莉歌娜與維珍娜荷爾,馬克漢姆
|片長
|1小時37分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看二丨劇情簡介
海綿寶寶與成班死黨再次衝出比奇堡，展開前所未有的全新冒險！渴望證明自己已長大的海綿寶寶，為了向蟹老闆展示自己的勇氣，決定穿越深海黑暗領域，追蹤神出鬼沒的幽靈海盜「飛行荷蘭人」！估不到這段爆笑又驚險的旅程，會把他帶到從未涉足的深海秘境。
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看三丨海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)影評
影評有待更新
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看四丨電影預告
海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)預告講述海綿寶寶：海綿寶寶準備迎接他有生以來最勁的一次大冒險！永遠樂觀、永遠天真的海綿寶寶，決心證明自己已經大個仔，是猛男，是真正的冒險家。他懷著積極的態度，踏上了未知的旅程，前往從未去過的地方：冥界。一路上，他證明了最終的勝利，並不在於成為一個猛男，而是保持一顆童心。蟹老闆：蟹老闆是蟹堡王餐廳的老闆，也是海綿寶寶的刻薄老細，永遠見錢眼開。當海綿寶寶突然被飛天荷蘭人拐走後，蟹老闆召集了章魚哥和小蝸做救兵，去拯救他的得力助手：最叻炸薯條的海綿寶寶。蟹老闆不但要面對關於他年輕時與飛天荷蘭人一較高下的傳奇故事，還要再次與飛天荷蘭人決一死戰！派大星：海綿寶寶最忠誠的死黨派大星，一面吹住肥皂泡，一面陪海綿寶寶踏上今次史詩般的冒險之旅！這隻可愛的笨海星，為這趟驚險的旅程增添了許多開心、抵死、低低能能的喜劇元素。最重要的是，派大星幫助海綿寶寶記住真正重要的東西，那就是：永遠不要忘記自己心中的童真。飛天荷蘭人：邪惡狡詐的飛天荷蘭人是《海綿寶寶》系列中的超級大反派。這個脾氣暴躁又蠢蠢地的幽靈海盜，一心只想打破身上的五百年詛咒，重返陸地世界。除非找到替身，否則他要永遠在冥界遊蕩。突然遇上了想證明自己是猛男的海綿寶寶，令他欣喜若狂！因為最佳的替身人選已出現了…阿疤：阿疤是「飛天荷蘭人號」上最可靠的大副和最忠誠的船員。她很享受自己成為海底最可怕幽靈海盜的得力助手。她決心幫助飛天荷蘭人打破詛咒，但她暴躁的脾氣和見人就想打的性格，令她對純真的海綿寶寶非常看不順眼。她恨不得把他拖到船底，痛快地把他了結！章魚哥：章魚哥甚麼地方也願去，就是不願和蟹老闆以及小蝸一起執行營救海綿寶寶的任務。章魚哥在比奇堡出了名暴躁又固執，他一生大部分時間都悶悶不樂、對他人漠不關心。不過，他確實喜歡「生活中的美好事物」，以及他心愛的單簧管。事實上，他總是會被那些演奏優美爵士樂的女歌手所誘惑。小蝸：這次連小蝸也要加入冒險！小蝸是海綿寶寶心愛的寵物海螺，牠用標誌性的「喵」聲與人交流。小蝸也是海綿寶寶的忠實守護者和知己；牠忠誠、體貼，智慧遠超牠的「喵」聲所能表達。皮老闆：皮老闆是比奇堡的反派，是體型極細小的「惡細力」。這隻橈足類浮游生物，一心只想得到一樣東西：就是蟹堡王餐廳招牌蟹黃堡的秘方，他堅信這是統治世界的關鍵。然而，儘管皮老闆一次又一次地試圖奪取秘方，卻永遠是以失敗告終。珊迪：珊迪是一隻生活在比奇堡水底下的陸地松鼠。她是一位名副其實的科學家，也是一位冒險家，酷愛滑水、空手道和鄉村西部俚語。
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《海綿寶寶：深海尋「寶」 (英語版)》必看七｜上映時間、場次及預售情況
