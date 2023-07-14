海鷗來過的房間影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.22 上映
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《海鷗來過的房間》於7.22 在香港上映！《海鷗來過的房間》由黃栢豪, 林上主演，東方新地為你整合《海鷗來過的房間》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《海鷗來過的房間》7大入場前必看重點
《海鷗來過的房間》重點一丨電影詳情
《海鷗來過的房間》重點二丨劇情簡介
《海鷗來過的房間》重點三丨海鷗來過的房間影評
《海鷗來過的房間》重點四丨電影預告
《海鷗來過的房間》重點五丨預告片段曝光
《海鷗來過的房間》重點六丨電影彩蛋
《海鷗來過的房間》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《海鷗來過的房間》重點一丨電影詳情
|《海鷗來過的房間》電影詳情
|名稱
|海鷗來過的房間 (Kissing the Ground You Walked On)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|孔慶輝
|主演
|黃栢豪, 林上
|片長
|1小時34分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年7月22日, Sat (公映)
《海鷗來過的房間》重點二丨劇情簡介
海鷗來過的房間劇情講述憋悶無風的盛夏，人人汗如薄紗，難以呼吸。曾為作家的房仲迅生迎來一位房客 — 一個清澈稚嫩、熱衷在生活中表演的劇場演員。他很快成為迅生觀察的對象。而在舞台劇《海鷗》上演前，演員痛失角色，卻發現自己活成了迅生小說中的主角。一名渴望被凝視的演員、一名只能寄情於文字狂想的作家。戲裡戲外，在不同角色間困惑混淆，釋放慾望……
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《海鷗來過的房間》重點三丨海鷗來過的房間影評
觀眾總評分：6.8/10影評有待更新
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《海鷗來過的房間》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《海鷗來過的房間》重點五丨預告片段曝光
《海鷗來過的房間》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有海鷗來過的房間彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《海鷗來過的房間》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《海鷗來過的房間》劇情大綱是什麼？
《海鷗來過的房間》描述憋悶無風的盛夏，人人汗如薄紗，…詳情請看
《海鷗來過的房間》演員角色包括誰？
《海鷗來過的房間》演員角色包括黃栢豪, 林上詳情請看
圖片來源：海鷗來過的房間電影劇照