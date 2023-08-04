消失的她

消失的她影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映

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《消失的她》於8.24 在香港上映！《消失的她》由朱一龍, 倪妮, 文詠珊, 杜江主演，東方新地為你整合《消失的她》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《消失的她》7大入場前必看重點

《消失的她》重點一丨電影詳情
《消失的她》重點二丨劇情簡介
《消失的她》重點三丨消失的她影評
《消失的她》重點四丨電影預告
《消失的她》重點五丨預告片段曝光
《消失的她》重點六丨電影彩蛋
《消失的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《消失的她》重點一丨電影詳情

《消失的她》電影詳情
名稱 消失的她 (Lost in the Stars)
片種 犯罪,懸疑
編劇 陳思誠, 顧舒怡
導演 崔睿, 劉翔
主演 朱一龍, 倪妮, 文詠珊, 杜江
片長 2小時2分
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2023年8月24日, Thu (公映)
消失的她電影劇照
消失的她 （圖片來源：消失的她電影劇照）

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《消失的她》重點二丨劇情簡介

消失的她劇情講述何非（朱一龍 飾）與妻子前往東南亞小島慶祝結婚周年紀念，豈料妻子竟在旅程中離奇消失。何非向當地警方求助，警官鄭成（杜江 飾）追查之際，一名自稱何非妻子的女子（文詠珊 飾）突然出現，更憑護照及何非手機裡的合照自證身份。然而何非堅稱她並非愛妻，卻苦無實據證明。為了找出妻子失蹤真相，何非轉向律師陳麥（倪妮 飾）求助。隨著陳麥深入調查，夫妻之間的隱藏秘密，逐漸浮出水面…
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《消失的她》重點三丨消失的她影評

影評有待更新
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《消失的她》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《消失的她》重點五丨預告片段曝光

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《消失的她》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有消失的她彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《消失的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：消失的她電影劇照

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