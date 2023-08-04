消失的她影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映
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《消失的她》於8.24 在香港上映！《消失的她》由朱一龍, 倪妮, 文詠珊, 杜江主演，東方新地為你整合《消失的她》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《消失的她》7大入場前必看重點
《消失的她》重點一丨電影詳情
《消失的她》重點二丨劇情簡介
《消失的她》重點三丨消失的她影評
《消失的她》重點四丨電影預告
《消失的她》重點五丨預告片段曝光
《消失的她》重點六丨電影彩蛋
《消失的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《消失的她》重點一丨電影詳情
|《消失的她》電影詳情
|名稱
|消失的她 (Lost in the Stars)
|片種
|犯罪,懸疑
|編劇
|陳思誠, 顧舒怡
|導演
|崔睿, 劉翔
|主演
|朱一龍, 倪妮, 文詠珊, 杜江
|片長
|2小時2分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2023年8月24日, Thu (公映)
《消失的她》重點二丨劇情簡介
消失的她劇情講述何非（朱一龍 飾）與妻子前往東南亞小島慶祝結婚周年紀念，豈料妻子竟在旅程中離奇消失。何非向當地警方求助，警官鄭成（杜江 飾）追查之際，一名自稱何非妻子的女子（文詠珊 飾）突然出現，更憑護照及何非手機裡的合照自證身份。然而何非堅稱她並非愛妻，卻苦無實據證明。為了找出妻子失蹤真相，何非轉向律師陳麥（倪妮 飾）求助。隨著陳麥深入調查，夫妻之間的隱藏秘密，逐漸浮出水面…
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《消失的她》重點三丨消失的她影評
影評有待更新
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《消失的她》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《消失的她》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：消失的她電影劇照