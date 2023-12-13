源生罪影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+演員陣容！1.18上映
《源生罪》7大入場前必看重點
《源生罪》重點一丨電影詳情
《源生罪》重點二丨劇情簡介
《源生罪》重點三丨源生罪影評
《源生罪》重點四丨電影預告
《源生罪》重點五丨預告片段曝光
《源生罪》重點六丨電影彩蛋
《源生罪》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《源生罪》重點一丨電影詳情
《源生罪》重點二丨劇情簡介
剛回到香港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）正在籌備他們的婚禮，然而，一宗連環蝴蝶刀殺人案的發生勾起了她的往事，讓她開始懷疑當年母親（吳家麗 飾）的死亡是否有不尋常之處。在大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療和二哥（張建聲 飾）以及契哥（吳卓羲 飾）的幫助下，樊雪兒進行了一場回憶的探索之旅，她開始回想起曾被埋藏的模糊記憶。然而，隨著調查的深入，危機逐漸逼近，樊雪兒發現，愛情的盡頭竟然迎來了一個善惡顛倒的開始⋯⋯ 長達十五年的家庭秘密即將被揭開，原本幸福的家庭瞬間支離破碎，他們將如何保持深厚的關係，不讓這些事件影響他們的愛情和親情呢？
《源生罪》重點三丨源生罪影評
影評有待更新
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《源生罪》重點四丨電影預告
《源生罪》在國際影展中表現出色，去年首映於芝加哥亞洲躍動電影節，並由女主角陳紫萱榮獲「璀璨之星」大獎。之後，電影更在美國舊金山國際新概念電影節贏得四項大獎，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）和最佳影片，可謂成績亮眼。電影以其色彩鮮明、風格獨特的影像呈現，結合了懸疑片的元素，並以女主角零碎的記憶為線索，引領觀眾進入真相和謊言交錯的迷宮之中。同時，通過不同角色的遭遇，深入探討了長期照顧病患親人的心理世界，提出了觀眾值得反思的問題：當面對生命中的種種苦難時，為了愛情，我們又該付出何種代價呢？《源生罪》由宏寰文化傳播有限公司榮譽發行，預定於2024年1月18日在香港隆重上映。
電影的最新預告中，金像獎影帝任達華的一句對白「情感可以救人，更可以殺人」凸顯了電影的主題。陳紫萱首次擔任女主角，飾演失去部分記憶的妹妹，在三個哥哥的關愛下，仍然堅持追查15年前母親離世的真相。新導演岑嘉彦認為，作為一個講故事的人，一個故事需要引導觀眾共鳴，或者成為觀眾內心的鏡子，讓他們感受自己的情感。他表示：「我希望以一種不同尋常的方式呈現《源生罪》，因此在電影中所使用的色調和氛圍都旨在引導觀眾進入主角混亂的記憶之中，感受她的內心世界，同時讓觀眾從中找到一些意義。」
這部由新晉兄弟班導演兼編劇岑尚哲創作的懸疑故事，探討了主角在尋找真相的過程中所經歷的懷疑和痛苦，以及長期照顧病患親人的壓力和內心世界。同時，電影也提出了有關親情的深刻思考。
《源生罪》重點五丨預告片段曝光
《源生罪》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有源生罪彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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