源生罪影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+演員陣容！1.18上映

《源生罪》於1.18在香港上映！《源生罪》由任達華, 陳紫萱, 吳卓羲, 張建聲, 黃天翱, 曾江, 鮑起靜, 吳家麗, 吳沅儀, 岑尚哲, 郭奕芯, 楊朝凱, 岑珈其, 張滿源, 黎學勤, 余曉彤, 安俊豪主演，東方新地為你整合《源生罪》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。