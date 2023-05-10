潛眠叛變｜5.11 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《潛眠叛變》於5.11 在香港上映！Sundaykiss為你整合《潛眠叛變》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《潛眠叛變》電影詳情
|名稱
|潛眠叛變 (Hypnotic)
|片種
|動作,懸疑
|編劇
|羅拔洛迪格斯, 麥斯博倫史坦
|導演
|羅拔洛迪格斯
|主演
|賓艾佛力, 艾莉絲布拉加, 佐治丹尼爾柏多, 哈拉芬妮, 戴奧柯肯尼伊, 謝夫費希, 積奇艾爾賀利, 威廉費治拿
|片長
|1小時36分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年5月11日, Thu (公映)
《潛眠叛變》丨劇情簡介
探員Danny（賓艾佛力 飾）在調查一系列銀行劫案的過程中，發現一名如幽靈般的危險男子，驚覺案件和此人竟與其失蹤女兒有關！在靈媒Diana的協助下，他嘗試追查並拆解箇中謎團，卻反讓二人被該男子追捕。急於尋回女兒的Danny頃刻墮入難以自拔的境況，然而事情發展將徹底超出意料，顛覆他對身邊一切的認知。
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觀眾總評分：6.5/10
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