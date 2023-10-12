潛行凶間 (IMAX版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.12 上映

《潛行凶間 (IMAX版)》於10.12 在香港上映！《潛行凶間 (IMAX版)》由里安納度狄卡比奧, 渡邊謙, 祖瑟哥頓利維主演，東方新地為你整合《潛行凶間 (IMAX版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。