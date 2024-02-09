無聲絕境外傳：首襲日

無聲絕境外傳：首襲日影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.27 上映

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《無聲絕境外傳：首襲日》於6.27 在香港上映！《無聲絕境外傳：首襲日》由雷碧達尼安高, 祖瑟昆恩, 艾力斯禾夫, 迪蒙漢素, 邁克沙諾斯基主演，東方新地為你整合《無聲絕境外傳：首襲日》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《無聲絕境外傳：首襲日》7大入場前必看重點

《無聲絕境外傳：首襲日》重點一丨電影詳情
《無聲絕境外傳：首襲日》重點二丨劇情簡介
《無聲絕境外傳：首襲日》重點三丨無聲絕境外傳：首襲日影評
《無聲絕境外傳：首襲日》重點四丨電影預告
《無聲絕境外傳：首襲日》重點五丨預告片段曝光
《無聲絕境外傳：首襲日》重點六丨電影彩蛋
《無聲絕境外傳：首襲日》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《無聲絕境外傳：首襲日》重點一丨電影詳情

《無聲絕境外傳：首襲日》電影詳情
名稱 無聲絕境外傳：首襲日 (A Quiet Place: Day One)
片種 驚慄
編劇
導演 邁克沙諾斯基
主演 雷碧達尼安高, 祖瑟昆恩, 艾力斯禾夫, 迪蒙漢素, 邁克沙諾斯基
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年6月27日, Thu (公映)
無聲絕境外傳：首襲日電影劇照
無聲絕境外傳：首襲日 （圖片來源：無聲絕境外傳：首襲日電影劇照）

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《無聲絕境外傳：首襲日》重點二丨劇情簡介

無聲絕境外傳：首襲日劇情講述劇情簡介有待更新
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《無聲絕境外傳：首襲日》重點三丨無聲絕境外傳：首襲日影評

影評有待更新
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《無聲絕境外傳：首襲日》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《無聲絕境外傳：首襲日》重點五丨預告片段曝光

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《無聲絕境外傳：首襲日》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有無聲絕境外傳：首襲日彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《無聲絕境外傳：首襲日》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：無聲絕境外傳：首襲日電影劇照

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