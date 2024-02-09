無聲絕境外傳：首襲日影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.27 上映

《無聲絕境外傳：首襲日》於6.27 在香港上映！《無聲絕境外傳：首襲日》由雷碧達尼安高, 祖瑟昆恩, 艾力斯禾夫, 迪蒙漢素, 邁克沙諾斯基主演，東方新地為你整合《無聲絕境外傳：首襲日》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。