無聲絕境外傳：首襲日影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.27 上映
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《無聲絕境外傳：首襲日》於6.27 在香港上映！《無聲絕境外傳：首襲日》由雷碧達尼安高, 祖瑟昆恩, 艾力斯禾夫, 迪蒙漢素, 邁克沙諾斯基主演，東方新地為你整合《無聲絕境外傳：首襲日》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《無聲絕境外傳：首襲日》7大入場前必看重點
《無聲絕境外傳：首襲日》重點一丨電影詳情
《無聲絕境外傳：首襲日》重點二丨劇情簡介
《無聲絕境外傳：首襲日》重點三丨無聲絕境外傳：首襲日影評
《無聲絕境外傳：首襲日》重點四丨電影預告
《無聲絕境外傳：首襲日》重點五丨預告片段曝光
《無聲絕境外傳：首襲日》重點六丨電影彩蛋
《無聲絕境外傳：首襲日》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《無聲絕境外傳：首襲日》重點一丨電影詳情
|《無聲絕境外傳：首襲日》電影詳情
|名稱
|無聲絕境外傳：首襲日 (A Quiet Place: Day One)
|片種
|驚慄
|編劇
|—
|導演
|邁克沙諾斯基
|主演
|雷碧達尼安高, 祖瑟昆恩, 艾力斯禾夫, 迪蒙漢素, 邁克沙諾斯基
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年6月27日, Thu (公映)
《無聲絕境外傳：首襲日》重點二丨劇情簡介
無聲絕境外傳：首襲日劇情講述劇情簡介有待更新
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影評有待更新
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《無聲絕境外傳：首襲日》重點四丨電影預告
預告有待更新
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圖片來源：無聲絕境外傳：首襲日電影劇照