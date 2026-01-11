無視險峰大步走影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.23上映
無視險峰大步走影評｜入場前7大必看劇情
《無視險峰大步走》必看一丨電影詳情
《無視險峰大步走》必看二丨劇情簡介
《無視險峰大步走》必看三丨《無視險峰大步走》影評
《無視險峰大步走》必看四丨電影預告
《無視險峰大步走》必看五丨預告片段曝光
《無視險峰大步走》必看六丨電影彩蛋
《無視險峰大步走》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《無視險峰大步走》必看一丨電影詳情
|《無視險峰大步走》電影詳情
|名稱
|無視險峰大步走 (Life is Climbing)
|片種
|紀錄
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|小林幸一郎,鈴木直也
|片長
|1小時29分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月23日, Fri (公映)
《無視險峰大步走》必看二丨劇情簡介
如果世界只剩下黑暗，你還有勇氣向上爬嗎？小林幸一郎從 16 歲開始接觸攀石運動，28 歲時卻被診斷患上罕見眼疾，視力隨年月逐漸失去，跌入無光之境。但他拒絕向命運低頭，並將生命託付給戰友兼攀岩嚮導鈴木直也，憑藉 20 年的默契與精準聲音導航，這對金牌組合十年間四度勇奪世界攀登錦標賽冠軍。二人更遠征美國猶他州挑戰陡峭崎嶇的「亡命尖峰」漁夫塔，在碎石與懸崖間叩問生命的韌性。電影捕捉的不止是關於信任的極致演繹，更是人類如何克服恐懼、超越自我的動人過程 —— 究竟阻礙我們前行的，是眼前的險峰，還是內心的恐懼？
《無視險峰大步走》必看三丨無視險峰大步走影評
影評有待更新
《無視險峰大步走》必看四丨電影預告
無視險峰大步走預告講述勇奪日本電影影評人大獎「最佳紀錄片」，熱血勵志感動人心，真實紀錄失明攀岩家小林幸一郎與嚮導人鈴木直也橫跨 20 年的最強默契，遠征美國「亡命尖峰」，將命運交託予夥伴和聲音，在黑暗當中尋找希望，決心挑戰世界巔峰！這部紀錄片揭示了在全然黑暗的攀登過程中，如何憑藉指尖的觸覺與夥伴的聲音導航，將不可能化為可能。電影記錄了小林與鈴木在絕壁上命懸一線的信任，以及在迷茫人生中重新出發的勇氣。《無視險峰大步走》將於 1 月 23 日正式上映，現發放電影海報、預告及劇照，煩請大家幫忙介紹分享。謝謝！「攀岩像人生，人生也像攀岩。」主角小林幸一郎自 16 歲起與攀石結緣，卻在 28 歲那年被宣告患有漸進性眼疾「色素性視網膜炎」，一種無藥可醫，情況只會漸漸惡化，最終導致全盲的病。面對人生最黑暗的低谷，小林並未退縮，而是選擇用指尖探索新的世界。在攀岩嚮導人鈴木直也的引導下，兩人組成「最強金牌組合」，憑藉聲音導航與無間默契，十年間四度勇奪世界攀登錦標賽冠軍。登上美國猶他州攀岩勝地漁夫塔一直是他們的夢想，二人於2021 年與首位登上珠峰頂端的視障登山者 Erik Weihenmayer 聚頭，試圖征服這座陡峭崎嶇的亡命尖峰。導演中原想吉以紀錄片首作記錄二人畢生最驚心動魄的挑戰，用鏡頭捕捉友誼的力量、對夢想的不懈追求，以及面對逆境的韌性 — 只要心存勇氣，就算是看不見的高牆也能夠一一跨越！「光是活著就已經費盡了力氣，攀岩根本就無所謂了。」當初得知眼疾無藥可醫時，小林亦曾陷入漫長的迷惘與沮喪。最終他學會了享受困難。這部電影向每一位正處於人生高牆前的觀眾拋出反思：當黑暗降臨，我們是選擇枯坐，還是選擇攀爬？小林的人生金句提醒我們，恐懼往往源於對未知的想像，而勇氣則是建立在對目標的熱愛之上。電影不僅教會我們如何與恐懼並存，更觸動無數身處低谷的人，在最深的黑暗中，看見那束名為希望的光，重新拾起對自己可能性的信心。攀石是一樣依賴視覺的運動，需要掌握不同抓點的位置，向著目標前進。然而有一群人不向命運低頭，即使看不見，仍憑藉聽覺成功登上頂峰。失明的小林須依賴直也的聲音導航，聽著他宏亮地高喊「十點鐘方向、 一點鐘方向、斜坡區」，小林用觸感去探索，形容這是把一種生命交託於別人身上，然後別人也把自己的生命交託於自己的珍貴夥伴情誼。《無視險峰大步走》自日本上映以來，憑藉電影的熱血勵志，先後榮獲「日本電影影評人大獎」最佳紀錄片及「多倫多日本電影節」觀眾票選大獎。導演中原想吉跳脫了傳統紀錄片的框架，以充滿熱血、爽快且時而驚心動魄的節奏，呈現了極限運動的張力。影評人高度讚揚本片為「年度最勵志的生命教育之作」，不僅在日本引起轟動，更在國際影展中讓不同文化的觀眾落淚共鳴，證明了追求夢想與挑戰自我的渴望，是人類共通的語言。
《無視險峰大步走》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《無視險峰大步走》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有無視險峰大步走彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《無視險峰大步走》必看七｜上映時間、場次及預售情況
